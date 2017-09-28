МИД Ирана заявил о смене приоритетов США в Сирии

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что США поменяли свои приоритеты в Сирии. По его мнению, усилия Вашингтона сейчас направлены на то, чтобы не допустить возврата сирийским правительством контроля над границей с Ираком, а не на борьбу с терроризмом.

«Мне кажется, что сегодня приоритеты изменились, и для правительства США важнее не допустить, чтобы правительство Сирии вернуло контроль над границей с Ираком, чем победить ИГ», — сказал Зариф.

Он подчеркнул, что Иран выступает за мирное урегулирование сирийского кризиса и имеет отличные от США цели. «Мы в Сирии не для того, чтобы поддерживать кого-то, а чтобы бороться с террористами», — заявил министр.