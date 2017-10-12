В Анкаре сообщили о просьбе США разрешить визовый конфликт

Турция получила запрос США, которые хотят разрешения дипломатического скандала со взаимным прекращением выдачи виз. Как передает Reuters, это заявил представитель президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын. Он выразил уверенность, что нынешний кризис с визами несложен и может быть разрешен «в один день».

Также Калын назвал недостаточным нынешний уровень сотрудничества США и Турции как союзников по НАТО в борьбе с «Исламским государством» (запрещено в России).

В этот же день сам Эрдоган обвинил посла США Джона Басса в нагнетании ситуации. Как пишет Daily Sabah, он сказал это на встрече с губернаторами провинций. По его словам, кризис начался из-за Басса и совершенно недопустимо, что США могут пожертвовать стратегическим партнером из-за «посла, который не знает свое место». Он назвал позором то, что Соединенными Штатами из Анкары управляет собственный посол.

В попытках испортить отношения правительства Турции с администрацией Дональда Трампа он обвинил американских чиновников, которые остались со времен президентства Барака Обамы. Также Эрдоган выразил недовольство тем, что США поддерживают курдских террористов, и напомнил, что в американском генконсульстве в Стамбуле укрывался сторонник террористической организации проповедника Фетхуллаха Гюлена. Этого проживающего в США политика Анкара обвиняет в организации попытки военного переворота летом 2016 г.

Наконец, Эрдоган заявил, что полиция Турции больше не будет использовать американское оружие Sig Sauer.

Ранее в Стамбуле был задержан и арестован сотрудник американского консульства Метин Топуз, его жена и ребенок также задержаны и допрашивались. В ответ посольство США в Анкаре заявило о прекращении выдачи неиммиграционных виз во всех диппредставительствах в Турции. Турецкое посольство в Вашингтоне 8 октября объявило об аналогичных ответных мерах.