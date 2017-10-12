BFM связал дело чиновников Роскомнадзора с незаконной выплатой надбавок

Уголовное дело, фигурантами которого стали три чиновника Роскомнадзора, связано с нарушением порядка начисления зарплаты сотрудникам ведомства. Об этом сообщает Business FM со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

По его словам, небольшую зарплату работников Роскомнадзора решили компенсировать за счет выплат из средств ФГУП. «По предварительным данным, ущерб от их действий в настоящее время оценивается в 20,1 млн руб.», — сказал собеседник радиостанции.

По его данным, эту схему чиновники Роскомнадзора придумали еще в 2012 г. «У работников этого ведомства заработная плата очень небольшая, а работу они делают гигантскую и очень полезную. Поэтому они изыскали способ дополнительно оплачивать тяжелую работу через ФГУП за счет его прибыли», — рассказал источник Business FM.

Ранее сегодня суд отправил пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского под домашний арест. Суд также санкционировал домашний арест начальника правового управления ведомства Бориса Едидина. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.