Поклонская обратилась к генпрокурору после слов патриарха о «Матильде»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская публично обратилась к генеральному прокурору России Юрию Чайке после того, как патриарх Московский и всея Руси Кирилл впервые прокомментировал фильм Алексея Учителя «Матильда».

«Ранее в ответах подчиненных вам прокуроров была ссылка на отсутствие официальной позиции РПЦ по ситуации вокруг проекта "Матильда". Сегодня она есть», — написала Поклонская в Facebook.

Ранее патриарх Кирилл назвал фильм «печально известным», признал право авторов на художественный вымысел, но призвал не путать художественный вымысел с опасной для общества ложью и посоветовал художникам добросовестно работать с фактами.

Поклонская попросила Чайку внести представления в профильные министерства с требованием отозвать прокатное удостоверение на фильм «Матильда». «Прошу вас взять на личный контроль реализацию прокуратурой России полномочий, которых нет ни у патриарха, ни у муфтия, ни у депутата и людей, а есть у прокурора в силу закона», — написала Поклонская.

По ее словам, «этого ждут 90% населения России, верующие основных ее традиционных конфессий».