США не выдали визы делегатам Минобороны для участия в конференции ООН

Представитель Минобороны России Александр Емельянов заявил о том, что США не выдали визы членам делегации министерства. Из-за этого они не смогли принять участие в российско-китайской конференции военных, которая проходила в штаб-квартире ООН.

«Местная сторона всей делегации Генштаба ВС России, включая генерал-лейтенанта Третьяка, въездную визу на территорию США не оформила», — уточнил Емельянов.

12 октября в ООН прошел брифинг по проблематике развертывания американской глобальной системы ПРО. Как уточнил Емельянов, российская сторона собиралась принять участие в мероприятии под руководством первого замминистра обороны генерал-лейтенанта Андрея Третьяка.

В четверг официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что США «по-тихому» перебросили в Польшу 2-ю бронетанковую бригаду США. Она прибыла с бронетехникой в район населенных пунктов Болеславец, Дравско-Поморске, Торунь, Сквежина и Жагань.