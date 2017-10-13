«Коммерсантъ» узнал о проверке ФСБ зарплатных махинаций в аппарате Роскомнадзора

Следствие активно ищет новых возможных участников зарплатной схемы в центральном аппарате Роскомнадзора, пишет «Коммерсантъ». Возбуждению уголовного дела в отношении чиновников ведомства предшествовала оперативная разработка сотрудниками ФСБ, пишет «Коммерсантъ». В конце прошлой недели фигурантами дела стали гендиректор подведомственного Роскомнадзору «Главного радиочастотного центра» Анастасия Звягинцева, сотрудник Роскомнадзора — начальник правового управления Борис Едидин, глава аппарата Александр Весельчаков и пресс-секретарь Вадим Ампелонский. Звягинцеву отпустили под подписку о невыезде, остальных отправили под домашний арест.

С помощью зарплатной схемы, действовавшей с 2012 г. по февраль 2017 г., удалось похитить более 20 млн руб., следует из фабулы обвинения фигурантам дела. Следователи считают, что организатором схемы могла быть Звягинцева. Давая показания, она, якобы, сообщила о трудоустройстве на предприятие «мертвых душ». На их карточки в Сбербанке начислялись зарплаты. Из пересказа ее слов следует, что схема работала не ради хищения, а для поддержки «ценных» сотрудников ведомства.

Отмечается, что при приеме на работу Ампелонскому предложили зарплату как от Роскомнадзора, так и от ФГУПа одновременно. Едидин, пришедший в ведомство из администрации президента, не так давно получил вторую карточку, ранее «отбив» иски на несколько сотен миллионов рублей. Таким образом, его доход предположительно вырос с 70 000 руб. в месяц до 120 000-150 000 руб. По словам обвиняемых, они не знали, что доход за ответственную и ненормированную работу мог иметь незаконное происхождение. Обвинения в хищении они отрицают. Доход Звягинцевой в 2016 г. составил более 13 млн руб.