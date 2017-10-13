Власти Москвы ответили «Гринпису» на слова о загрязнении воздуха в детских садах

Утверждения «Гринпис России» о том, что проверка выявила загрязнение воздуха на территориях четырех детских садов в Москве, не соответствуют действительности. Это «Интерфаксу» заявили в пресс-службе городского департамента природопользования и охраны окружающей среды. Экологи взяли пробы воздуха во дворах четырех садиков, сдали на анализ и заявили, что там концентрация вредных веществ превышает допустимые среднесуточне нормы.

«Детские сады, о которых пишет "Гринпис России", судя по адресам, находятся за первой линией застройки, в непосредственной близости от автотрасс, - объяснил чиновник. - На жилых и дворовых территориях, защищенных от автотрасс первой линией застройки, по данным "Мосэкомониторинга", концентрация загрязняющих веществ, обусловленных выбросами автотранспорта, не превышает нормативов».

Он напомнил, что законы требуют обеспечивать достоверную экологическую информацию, а за нарушение этого требования полагается админстративное наказание. Чиновник выразил сожаление, что ответственность прописана только для ответственных специализированных организаций, которые обязаны предоставлять такую информацию. «А "Гринпис России" - не обязан, поэтому может себе позволить безнаказанно вбрасывать в информационное пространство фейковые новости, не обладая при этом необходимой лицензией», - отметил представитель департамента.

Москва - лидер по реализации природоохранных мероприятий, направленных на улучшение качества атмосферного воздуха, добавил собеседник агентства, не уточнив, среди кого Москва лидирует. Городским властям удалось добиться снижения выбросов от автотранспорта с 1 млн до 880 000 т в год. Вблизи автотрасс за за последние пять лет отмечено снижение оксида углерода в атмосфере на 58%, оксида азота - на 59%.