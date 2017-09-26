Росприроднадзор замерил 625-кратное превышение ПДК по сероводороду в Балашихе

В Балашихе на полигоне «Кучино», который был закрыт после жалоб президенту Путину, допустимая концентрация сероводорода превышена более чем в 625 раз, установил Росприроднадзор. Как пишет «Коммерсантъ», это говорится в письме департамента Росприроднадзора по Центральному федеральному округу в адрес министра экологии Подмосковья Александра Когана. Служба провела проверку после того, как станции Мосэкомониторинга «Кожухово» и «Жулебино» несколько раз фиксировали превышение концентрации сероводорода в воздухе Москвы. Эти станции контролируют предельно допустимую концентрацию (ПДК) сероводорода в районе мусоросжигательного завода № 4, полигона «Кучино» и Люберецких очистных сооружений «Мосводоканала».

Замеры сначала проводились только на свалке, данных о превышении ПДК по сероводороду на соседних территориях пока нет, прокомментировали изданию в Росприроднадзоре. Представитель службы добавил, что еще рано делать выводы о системности нарушений.

В московском департаменте природопользования, ссылаясь на данные ВОЗ, напоминают, что «концентрации сероводорода в воздухе, при которых начинается воздействие на здоровье», начинается «с концентраций 2,8 мг/куб. м, что в 350 раз выше, чем российская ПДК».

В природоохранном ведомстве Подмосковья не ответили на вопрос, чем вызвано экстремальное превышение концентрации сероводорода и опасно ли это для людей.

В «Гринписе России» отметили, что концентрация сероводорода была зафиксирована накануне закрытия на «модернизацию» сайта Мосэкомониторинга, где ранее публиковалась оперативная информация с городских станций, отслеживающих качество воздуха. Экологи напомнили, что сайт Мосэкомониторинга в последнее время часто фиксировал выбросы сероводорода. Сейчас эту информацию публикует сайт департамента природопользования, но он не дает подробных данных по отдельному району. Эксперт «Гринписа России» Василий Яблоков назвал выбросы сероводорода системной проблемой для Москвы и соседних территорий. Газета отметила, что пользователи соцсетей в последнее время часто жалуются на запах сероводорода в отдельных районах Москвы и Подмосковья.