Мировая экономика

10 самых комфортных для проживания городов мира

Москва вошла лишь в сотню в рейтинге аналитиков The Economist
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