10 самых комфортных для проживания городов мира

Philipp Guelland / AP

Аналитики британского журнала The Economist выпустили рейтинг самых удобных для проживания городов мира. Он составлен на основе исследования 140 городов по нескольким параметрам, среди которых стабильность (учитывает уровень криминогенной обстановки, угрозу терроризма и военные конфликты), доступность здравоохранения, образования, инфраструктуры, существующая культурная среда и экология. На 10-м месте оказалась недавняя столица G20 – немецкий Гамбург, к которому на время саммита было приковано внимание всего мира по большей части из-за погромов, связанных с проведением мероприятия. Гамбург набрал 95 баллов из максимальных 100. Наименьший показатель у города как раз в пункте «стабильность» - всего 90 баллов

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