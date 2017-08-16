10 самых комфортных для проживания городов мира
Москва вошла лишь в сотню в рейтинге аналитиков The Economist
Аналитики британского журнала The Economist выпустили рейтинг самых удобных для проживания городов мира. Он составлен на основе исследования 140 городов по нескольким параметрам, среди которых стабильность (учитывает уровень криминогенной обстановки, угрозу терроризма и военные конфликты), доступность здравоохранения, образования, инфраструктуры, существующая культурная среда и экология. На 10-м месте оказалась недавняя столица G20 – немецкий Гамбург, к которому на время саммита было приковано внимание всего мира по большей части из-за погромов, связанных с проведением мероприятия. Гамбург набрал 95 баллов из максимальных 100. Наименьший показатель у города как раз в пункте «стабильность» - всего 90 баллов
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На девятом месте – столица Финляндии. Хельсинки набрали 95,6 балла
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У столицы Новой Зеландии восьмое место и 95,7 балла из 100
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Чемпион рейтинга - Австралия. Сразу три города попали в топ-10. На фото: кенгуру, забежавшие на гольф-поле в столице штата Западная Австралия Перт
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Поскольку австралийская Аделаида (на фото) и столица канадской Альберты Калгари набрали равное количество баллов (96,6), исследователи поместили их на 5-е место, пропустив 6-е
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У Калгари (на фото премьер-министр Канады Джастин Трюдо) и Аделаиды 100 баллов в категориях «стабильность», «доступность здравоохранения и образования»
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В рейтинге The Economist еще два канадских города – Торонто (97,2 балла)…
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...и Ванкувер (97,3 балла)
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Столица Австрии на втором месте. Вена набрала 97,4 балла, высший показатель у города в категориях «доступность здравоохранения, образования и инфраструктуры»
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Австралийский Мельбурн вышел на первое место, получив оценку 97,5 из 100 баллов
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Москва оказалась лишь на 80-м месте, попав в пятерку городов, которые значительно ухудшили свои показатели за последние пять лет (72,8 балла, падение на 5,6%)
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