Песков прокомментировал предложение Земана о компенсации за Крым

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею президента Чехии Милоша Земана, который предложил Киеву договориться с Москвой о компенсации за Крым. «Ни в юридическом, ни в фактологическом плане ни о какой аннексии, конечно, говорить нельзя, это неверно. Соответственно, не может идти речь ни о какой компенсации <...> Поэтому сама формулировка о том, что подобные действия могут урегулироваться каким-то выкупом, они, с нашей точки зрения, конечно, не совсем правильные, точнее говоря, совсем неправильные», — сказал Песков.

По его словам, Москва надеется, что Украина со временем признает воссоединение Крыма с Россией. «Мы надеемся, что со временем это признание наступит, должно быть проявлено уважение к волеизъявлению миллионного населения полуострова. Также впоследствии мы надеемся на то, что будет возможна нормализация российско-украинских отношений», — сказал Песков.

Земан 10 октября на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге заявил, что санкции против России не работают. Он предложил заменить эти ограничения диалогом о возможной компенсации Украине за потерю Крыма и узаконить смену статуса полуострова. В Киеве ответили, что Украина никогда не будет торговать собственной территорией и свободой.