Президент Чехии предложил Украине договориться с Россией о компенсации за Крым

Президент Чехии Милош Земан предложил Украине договориться с Россией о компенсации за Крым, написала первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко в своем Facebook. Об этом чешский президент заявил во время выступления на сессии ПАСЕ.

Как пишет «Европейская правда», Земан считает потерю Украиной Крыма «завершенным делом» и предлагает решить ее с помощью выплат. «По моему мнению, будет какая-то компенсация для Украины - или в финансовой форме, или нефтью и газом, - приводит его слова издание. - Крым - это аннексия, без сомнения. Но это завершенное дело (fait accompli)».

Заявление Земана не встретило возмущения у представителей ПАСЕ, которые получили право на выступление в его присутствии, отмечает издание.

Геращенко назвала это выступление «ужасным в своем цинизме». По ее словам, Земан «призвал немедленно снять санкции, потому что они не действуют и бьют по ЕС, а не России. А Украине он фактически посоветовал... договариваться о финансовой или нефтегазовой компенсации с Россией за украденный Крым», - написала она.

Геращенко заявила, что «Украина не будет торговать своими гражданами, территорией, суверенитетом, честью и достоинством».