Эрдоган заявил Порошенко о непризнании аннексии Крыма

Турция не признает присоединения Крыма к России, заявил в Киеве президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Как передает УНИАН, он подтвердил это на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины. По его словам, он заверил Петра Порошенко, что Анкара продолжит «поддерживать суверенитет Украины, ее территориальную целостность, включая Крым, и политическую консолидацию». Он также обещал по-прежнему пристально следить за ситуацией с крымскими татарами и поддерживать этот вопрос на международной повестке дня.

От ответа на вопрос, готова ли Турция присоединиться к антироссийским санкциям, Эрдоган ушел, отмечает УНИАН. Он вместо этого напомнил, что вопрос Крыма является для Анкары деликатным. По его словам, власти Турции пытаются помочь находящимся в заключении крымским татарам и надеются, что их усилия увенчаются результатом. Крымских татар он назвал братьями. «Мы следим за этой ситуацией, и позиция Турции относительно Крыма и вообще в этих вопросах как на национальном, так и международном уровнях, известна. Мы не видим наших братьев отдельно от нас, и не видим их такими в будущем», - заявил президент Турции.

Порошенко сразу после трехчасовых переговоров с Эрдоганом заявил, что Украина надеется, что Турция поддержит ее позицию по вопросу развертывания миротворческой миссии ООН в Донбассе. Он поблагодарил Турцию и Эрдогана за «абсолютно четкую позицию по недопущению нарушений прав человека в оккупированном Крыму и очень четкую позицию поддержки крымскотатарского народа». Также он выразил заинтересованность в увеличении представительства Турции в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в зоне конфликта на востоке Украины. Также он предложил Турции войти «в международную группу по деоккупации Крыма», сообщает «112 Украина». Сформировать ее президент Украины предложил, когда выступал в ООН.

Эрдоган на пресс-конференции с Порошенко заявил также о намерении вывести двусторонний товарооборот с Украиной до уровня $10 млрд к 2023 г. Также в ходе визита турецкого лидера в Киев страны договорились об отмене двойного налогообложения.