В МИДе Украины прокомментировали слова президента Чехии о компенсации за Крым

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал высказывание президента Чехии Милоша Земана о возможности урегулировать спор Москвы и Киева о принадлежности Крыма. Ранее Земан во время выступления в ПАСЕ заявил, что Украина потеряла полуостров, и это «завершенное дело». Он считает, что украинским властям необходимо договориться с Россией о компенсации и тем самым решить проблему.

В свою очередь Климкин заявил, что Земана «уже не исправить». По его мнению, спорить с президентом Чехии бесполезно. Бороться нужно с теми, кто пригласил его выступить на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), уточнил он в Twitter.

«В театре есть режиссеры и есть актеры. Те, кто пригласили его к выступлению, знали, что он скажет», — отметил Климкин.