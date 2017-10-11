Премьер Чехии отверг предложения президента Земана по Крыму

Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка осудил заявление президента страны Милоша Земана, который предложил Киеву принять потерю Крыма и договариваться с Москвой о компенсации, а также раскритиковал антироссийские санкции. Как передает АР, Соботка сказал, что президент не имел полномочий для таких заявлений и что его слова резко противоречат внешней политике Чехии. Что до санкций, то они могут быть отменены только, когда Россия выполнит условия минских соглашения 2015 г., добавил премьер.

Земан 10 октября на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге заявил, что санкции против России не работают. Он предложил заменить эти ограничения диалогом о возможной компенсации Украине за потерю Крыма и узаконить смену статуса полуострова. «По моему мнению, будет какая-то компенсация для Украины - или в финансовой форме, или нефтью и газом, - цитировала его "Европейская правда". - Крым - это аннексия, без сомнения. Но это свершившийся факт (fait accompli)».

Посольство Чехии на Украине затем заявило, что это личное мнение президента Земана. Об этом сообщал УНИАН со ссылкой на заявление советника-посланника, пресс-секретаря дипмиссии Давида Машека.

МИД Украины затем заявил, что страна никогда не будет торговать собственной территорией и свободой. Как передает УНИАН, ведомство выразило возмущение и назвало идею «продажи» части территории «абсолютно неприемлемой для современной Европы». «Трудно поверить, что мы это слышим от президента страны, которая столько страдала от Мюнхенского сговора», - отметило ведомство.