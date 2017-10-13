В Кремле назвали последствия выхода США из иранской ядерной сделки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о негативных последствиях возможного выхода США из сделки по ядерной программе Ирана. Как передает «Интерфакс», он заявил это на брифинге 13 октября. Позднее в этот день президент США Дональд Трамп должен объявить о результатах пересмотра условий этого соглашения и о новой стратегии в отношении Ирана.

«Подобные действия однозначно нанесут вред атмосфере предсказуемости, безопасности, стабильности и нераспространению во всем мире. Это способно серьезно усугубить ситуацию вокруг иранского ядерного досье», - сказал Песков о возможном выходе США из ядерной сделки. Он напомнил, что ответные действия Тегерана уже известны: страна тоже покинет это соглашение.

В этой ситуации Россия будет исходить из цели «предотвратить расползание ядерного оружия», сказал чиновник. По его словам, страна будет последовательно придерживаться позиции, которую неоднократно формулировал Владимир Путин, т. е. добиваться обеспечения решения иранской ядерной проблемы и режима урегулирования иранского ядерного досье. Однако в любом случае выход американской стороны из соглашения «будет иметь весьма и весьма негативные последствия», уверен Песков.