Песков объяснил плохой погодой перенос совещания с участием Путина из Липецкой области

Совещание с участием президента России Владимира Путина перенесено из Липецкой области в Воронежскую из-за плохих погодных условий, передает ТАСС. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«К сожалению, не получилось, и была передвинута на более поздние сроки поездка в Липецкую область, в город Усмань, в связи с погодными условиями», - сказал он, добавив, что в Липецкой области погода нелетная.

Ранее стало известно, что совещание о развитии сельского хозяйства глава государства проведет в Усмани, позже сообщалось, что мероприятие перенесено в Воронеж.