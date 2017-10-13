Путин рассказал о дополнительной поддержке сельского хозяйства

Президент России Владимир Путин сообщил, что правительство решило выделить на поддержку сельского хозяйства дополнительные 20 млрд руб., которые следует направить на субсидирование ставок сельхозкредитов и тарифов на перевозку зерна.

«Я просил правительство увеличить расходы на поддержку сельского хозяйства плюсом к тому, что было ранее заложено в бюджет, 20 млрд руб. Правительство это поручение исполнило, в бюджет 2018 г. эти деньги заложат», — сказал Путин на совещании в Воронеже.

«Их нужно будет направить на решение двух задач: продолжить субсидирование ставок банковского кредитования и субсидировать тарифы на перевозку зерна по железной дороге», — добавил президент. По его словам, это необходимо для того, чтобы «зерно, где бы оно ни было произведено на территории России, было рентабельным на внутреннем и внешнем рынках».

Путин сегодня прибыл в Воронеж на совещание по вопросам развития сельского хозяйства. Ожидается, что одной из ключевых тем совещания будет внедрение в российских регионах механизмов сельскохозяйственной кооперации.