Ткачев ожидает исторически рекордный урожай зерновых

Россия в этом году соберет рекордный урожай зерна, с уверенностью заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев Денис Абрамов / Ведомости

Россия в этом году соберет рекордный урожай зерна, с уверенностью заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев на заседании правительства. Урожай, по его словам, превысит исторический рекорд 1978 г., когда было собрано 127 млн т. Речь идет о сборе зерновых только в РСФСР, напоминает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. В целом по СССР, согласно данным Госкомстата, сбор зерновых в тот год превысил 238 млн т.

Все лето Минсельхоз был осторожен в оценках из-за неблагоприятных погодных условий в некоторых регионах, придерживаясь прогноза в 110 млн т. Лишь на прошлой неделе российское аграрное ведомство повысило оценки до 116-117 млн т, хотя аналитики в ожидании нового рекорда не первый месяц. Последняя, сентябрьская, оценка «Совэкона» – 133 млн т зерна, из них 81,1 млн т пшеницы, у «Прозерна» – 132,2 млн и 80,3 млн т соответственно. Минсельхоз США (USDA), чья аналитическая служба считается одной из самых авторитеных в мире, в сентябре повысил прогноз для России сразу на 5,3 млн т до 125,3 млн, из них 81 млн т придется на пшеницу, и это без учеты данных по Крыму и зернобобовых.

На 27 сентября, по оперативным данным Минсельхоза, с 40,1 млн га (85,1% всех уборочных площадей) собрано 122,5 млн т зерновых и зернобобовых – это год к году на 11,6% больше. Выше в этом году и урожайность – 30,6 ц/га против 26,2 ц/га годом ранее.

Ожидания того, что Россия вновь может собрать высокий урожай, появились еще зимой, вспоминает директор «Совэкона» Андрей Сизов: сельхозтоваропроизводители расширяли посевные площади под озимыми, а зима вновь оказалась довольно мягкой. В дальнейшем ожидания подтвердились из-за благоприятных погодных условий весной и летом на европейской части России осадков было достаточно для обеспечения растений влагой, объясняет эксперт.

По оперативным данным Федеральной таможенной службы России на 20 сентября 2017 г., в 2017/2018 (длится с июля по июнь) сельскохозяйственном году экспортировано зерновых культур 10,5 млн т, что на 34% выше, чем за аналогичный период прошлого сезона. Экспорт растет по всем основным культурам: пшеницы – на 21,9% до 8 млн т, ячменя – на 60% до 1,8 млн т, кукурузы – в 4,7 раза до 635 000 т.

Экспорт действительно идет хорошими темпами, подтверждает Сизов: конъюнктура для экспортеров благоприятная – цены на внутреннем рынке снижались подряд несколько недель, а экспортные цены, напротив, росли. Так, в конце августа на базисе FOB пшеница стоила $180, а контракты на октябрь заключаются уже по $193. Трейдеры сейчас активно заключают контракты, что поддержит высокие темпы экспорта как минимум в ближайшие месяцы, полагает Сизов и подтверждает и топ-менеджер крупной компании-экспортера. Соотношение внутренних и экспортных цен обеспечивает хорошую рентабельность в $3-5 с тонны пшеницы, добавляет последний, поэтому продажи идут высокими темпами. В связи с этим Минсельхоз обещает и рекордный экспорт: 45 млн т «при благоприятной ситуации на мировом рынке», отметил Ткачев.