Число пострадавших при ЧП в Кировской области увеличилось до 22 человек

Количество пострадавших при обрушении строительных лесов на объекте «Транснефти» в Кировской области увеличилось до 22 человек. Из них 9 человек были доставлены в больницу, рассказали в управлении СК по региону.

ЧП произошло в селе Лазарево около 12.00 мск на резервуаре для горюче-смазочных материалов. Рабочие проводили внутреннюю обработку стен на объекте. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

«По последним данным, всего пострадало 22 человека. Восемь госпитализированы в районную больницу, один — в Киров», — уточнили в СКР.