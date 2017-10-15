Роспотребнадзор предупредил о вспышке гепатита А в Европе

В 20 европейских странах в период с 1 июня 2016 г. по 27 сентября 2017 г. зарегистрировано 2873 случая гепатита А, сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на данные Европейского центра по предупреждению и контролю за заболеваниями (ECDC).

Речь идет о таких странах, как Австрия, Англия, Бельгия, Голландия, Дания, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Мальта, Норвегия, Португалия, Словения, Швеция, Уэльс, Финляндия, Франция и Эстония.

Кроме того, в Польше в 2017 г. отмечено 1426 случаев гепатита А, что в 55 раз выше по сравнению с аналогичным периодом 2016 г.

«Данные ECDC свидетельствуют о том, что вспышка гепатита А в Европе нарастает и в будущем следует ожидать ее усиления», — говорится в сообщении. Роспотребнадзор просит россиян учитывать данную информацию при планировании поездок.