В Польше заявили о наличии доказательств взрыва в самолете Качиньского

Министр обороны Польши Антоний Мачеревич сообщил, что комиссии по расследованию крушения под Смоленском самолета Ту-154, на борту которого был президент страны Лех Качиньский, удалось «поймать» момент взрыва на записи черного ящика.

Министр добавил, что комиссия анализирует этот момент, но допускает, что у записи может быть другая интерпретация.

Самолет Качиньского разбился 10 апреля 2010 г. во время посадки в аэропорту Смоленска. Посадка проходила в условиях тумана, самолет врезался в деревья и развалился на части. На его борту было 96 человек, летевших на траурные мероприятия в Катыни, все они погибли.

По версии Межгосударственного авиационного комитета (МАК), причинами крушения самолета стали отказ экипажа уйти на запасной аэродром и недостатки в обеспечении полета и в подготовке экипажа.