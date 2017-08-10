СКР: вывод о взрыве самолета Качиньского не основан ни на чем

Следственный комитета России прокомментировал заявление польской правительственной подкомиссии о том, что на крыле самолета Ту-154М президента Польши Леха Качиньского имеются следы взрыва. «Абсолютно непонятно, на чем основываются эти очередные выводы польских экспертов. При проведении сразу после катастрофы баллистической и взрывотехнической экспертиз никаких признаков воздействия на самолет взрывчатых веществ обнаружено не было», – заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Она подчеркнула, что еще в 2011 г. российские и польские эксперты установили, что разрушение президентского самолета произошло после столкновения с березой. «При этом никаких дополнительных осмотров или исследований обломков самолета польской стороной, в том числе членами новой польской комиссии по расследованию, с 2014 г. не производилось», - сказала Петренко, напомнив, что обломки самолета хранятся на территории России.

Накануне польская правительственная подкомиссия по расследованию крушения президентского самолета Ту-154М под Смоленском 10 апреля 2010 г. сообщила, что обнаружила на левом крыле лайнера следы взрыва. «Многочисленные разрушения левого крыла самолета Ту-154М носят следы взрыва», - указали в пресс-службе, информируя об итогах последнего заседания подкомиссии, состоявшегося 25 июля. В сообщении не указано, были ли обнаружены следы взрывчатых веществ, и не выдвигается предположений о причинах взрыва.