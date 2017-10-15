Число погибших в результате пожаров в Калифорнии выросло до 40

По последним данным, жертвами лесных пожаров в Северной Калифорнии стали 40 человек, передает Associated Press. Кроме того, в полицию поступило около 300 заявлений о пропаже людей.

Однако власти не ожидают, что число погибших может значительно вырасти, просто некоторые семьи не могут сразу найти своих эвакуированных родственников.

Губернатор Калифорнии Джерри Браун и сенатор США Дайэнн Файнстайн говорят, что это самые разрушительные и смертоносные лесные пожары на их памяти. Браун назвал произошедшее одной из величайших трагедий, с которыми когда-либо сталкивалась Калифорния.