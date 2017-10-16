Оппозиция Венесуэлы отказалась признать итоги губернаторских выборов‍

Оппозиционная коалиция Венесуэлы отказалась признавать результаты прошедших в воскресенье губернаторских выборов в стране, на которых правящие социалисты неожиданно получили большинство, пишет Reuters.

Руководитель предвыборной кампании «Блока демократического единства» Херардо Блайд призвал провести полную проверку результатов голосования во всех 23 штатах Венесуэлы. Избирательная комиссия страны сообщила, что кандидаты президента Венесуэлы Николаса Мадуро победили в 17 штатах, оппозиции – в шести.

Оппозиционные лидеры заявили о нарушениях в ходе выборов, не представив никаких доказательств, и призвали начать уличные протесты в понедельник, отмечает Reuters. «Ни венесуэльцы, ни мир не поверят в эту фикцию», – заявил Блайд.

Мадуро, в свою очередь, заявил о победе правящей Единой социалистической партии: «У нас 17 губернаторов, 54% голосов, явка составила 61%, в 75% победили наши губернаторы, наша страна окрепла». «Я призываю праздновать радостно, с музыкой, танцами, но мирно и с уважением к оппонентам», -приводит его слова Al Jazeera.