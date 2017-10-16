Эксперты Валдайского клуба увидели угрозу большой войны

Заседание Валдайского клуба состоится в Сочи с 16 по 19 октября. Тема, которую предлагают в этом году обсудить президенту Владимиру Путину и остальным участникам встречи политиков и экспертов из 35 стран, звучит так: «Созидательное разрушение: возникнет ли из конфликтов новый мировой порядок?». Доклад Валдайского клуба называется «Как важно быть серьезным: мир на грани непоправимого». Об этом узнала газета «Коммерсантъ».

По мнению автора основной части доклада – программного директора «Валдая» и руководителя авторского коллектива Федора Лукьянова, последствием распада СССР стало исчезновение «страха большой войны», который «в разные эпохи служил естественным ограничителем амбиций» мировых держав. Эксперты приходят к выводу, что в итоге «мировая политика приобретает черты бесшабашного кабаре».

В докладе перечисляются страны и объединения, которые могли бы претендовать на «полноценное мировое доминирование», пишет «Комммерсантъ». Однако тут же поясняется, почему им это не под силу. США сосредоточились на внутриполитических вопросах, а не на задачах обеспечения международного порядка. Китай пока не накопил достаточно ресурсов, экономических и политических, чтобы вести за собой другие страны. Индии не удалось мобилизовать широкую международную поддержку своего курса. ЕС не может справиться с системным кризисом. А Россия испытывает серьезные трудности, связанные с ее «шаткой демографией и хрупкой структурой экономики».

Между тем амбиции ведущих держав по-прежнему велики, что может в результате спровоцировать большую войну, делают выводы эксперты.