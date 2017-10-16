Около 40% россиян ожидают трудных времен

Около 40% россиян ожидают самых трудных времен, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Доля участников опроса, которые считают, что худшее осталось позади, – 31%. 21% респондентов полагают, что самые большие сложности мы переживаем именно сейчас.

На базе исследований ВЦИОМа составляется индекс социальных ожиданий. В 2017 г. Социологи отмечают положительную динамику этого индекса, хотя он по-прежнему находится в области отрицательных значений.