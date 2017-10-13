Социологи выяснили, сколько денег нужно россиянам для счастья

Опрос Фонда общественного мнения показал, что россиянам для счастья нужна зарплата в размере 50 000 руб. в месяц. Для того чтобы считаться богатым, нужно получать в среднем 100 000 руб. в месяц, считают опрошенные.

Половина респондентов полагают, что богатство способствует развитию худших качеств человека. Мнения о бедности разделились: 37% считают, что она делает человека хуже, столько же уверены, что бедность никак не влияет на моральные качества, 13% полагают, что она делает человека лучше.

Доля людей, считающих, что в России существует большой разрыв между бедными и богатыми, с 2011 г. снизилась. Также уменьшилось число тех, кто считает, что разрыв в доходах между богатыми и бедными увеличивается.