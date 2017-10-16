Израиль оповестил Россию об ударе по ПВО в Сирии «в режиме реального времени»

Армия Израиля сообщила военным из России об авиаударе по батарее ПВО в Сирии. Об этом российская армия была оповещена в режиме реального времени, информирует в понедельник «РИА Новости» со ссылкой на одного из руководителей пресс-службы армии.

Он добавил, что авиаудар был совершен в преддверии визита в Израиль министра обороны России Сергея Шойгу. По его словам, он получит «исчерпывающий брифинг на эту тему».

Ранее 16 октября стало известно, что израильские истребители нанесли удар по батарее ПВО в Сирии. В пресс-релизе армейской пресс-службы указывается, что атака была совершена в 50 км к востоку от Дамаска. По цели были выпущены четыре ракеты.

По сведениям газеты Haaretz, удар стал ответом на обстрел израильских самолетов. В соответствии с информацией издания самолеты израильских ВВС попали под обстрел сирийской зенитной батареи SA-5 в тот момент, когда они находились в воздушном пространстве Ливана. Они не были повреждены.

Дамаск факт израильского авиаудара пока никак не комментирует, добавляет NEWSru.co.il.