Минобороны объяснило запрет военным писать о себе в соцсетях

Статья опубликована в № 4422 от 05.10.2017 под заголовком: Соцсети в контракт не включены

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Военным предложено запретить публиковать фото, видео, данные геолокации и другую информацию, позволяющую установить ведомственную принадлежность и местонахождение Д. Абрамов / Ведомости

Военным-контрактникам могут быть запрещены публикации в интернете о себе и других военнослужащих. Разъяснение причин этого было опубликовано Минобороны в среду на портале проектов нормативных актов.