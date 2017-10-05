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Светлана Бочарова|Алексей Никольский
Безопасность и право
Статья опубликована в № 4422 от 05.10.2017 под заголовком: Соцсети в контракт не включены

Минобороны объяснило запрет военным писать о себе в соцсетях

Их читают зарубежные противники и террористы

Военным-контрактникам могут быть запрещены публикации в интернете о себе и других военнослужащих. Разъяснение причин этого было опубликовано Минобороны в среду на портале проектов нормативных актов.

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