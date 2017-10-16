Генпрокуратура сообщила об отсутствии нарушений в картине «Матильда»

Генпрокуратура проверила жалобы граждан, в том числе депутата Госдумы Натальи Поклонской, и не выявила нарушений законов при производстве, субсидировании и выходе в прокат фильма «Матильда». Это агентству «Москва» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Фонд кино финансировал съемку, и Министерство культуры выдало ленте прокатное удостоверение законно.

«В ходе рассмотрения Генпрокуратурой обращения депутата Натальи Поклонской о возможных нарушениях законодательства при производстве указанной кинокартины оснований для вмешательства органов прокуратуры не усмотрено», - заявили в пресс-службе ведомства. Там напомнили, что содержание фильма изучили экспертный совет при Минкультуры России и специалисты СПбГУ. Они не увидели препятствий для выхода фильма в прокат. МВД проверило трейлер картины с привлечением экспертов-психологов и лингвистов и установило, что признаков возбуждения ненависти и вражды в нем нет, чувства верующих ничто не оскорбляет и для уголовных дел нет оснований.