Кинотеатры Мамута все-таки покажут «Матильду»

Кинотеатры Александра Мамута покажут «Матильду» Е. Разумный / Ведомости

Объединенная сеть «Синема парк» и «Формула кино» Александра Мамута вернула в расписание фильм «Матильда» Алексея Учителя, сообщила пресс-служба сети. В начале сентября сеть заявила что откажется от проката картины из-за опасений за безопасность зрителей. Учитель вчера сообщил «Ведомостям», что обсуждает ситуацию с кинотеатрами и надеется на то, что сеть изменит свое решение. По словам режиссера, сеть хотела получить гарантии безопасности от МВД, и МВД направило кинотеатрам такое письмо.

«Активная работа правоохранительных органов и предпринятые ими меры по разрешению напряженной ситуации вокруг фильма Алексея Учителя "Матильда" позволили руководству объединенной сети "Синема парк" и "Формула кино" принять решение о возвращении кинокартины в репертуар своих кинотеатров», — сообщила пресс-служба сети.

В сентябре представители кинотеатров пожаловались на бездействие правоохранительных органов. Кинотеатры расценивали как угрозу письма, которые им регулярно рассылала организация «Христианское государство — Святая Русь» (ХГСР). Первые письма от ХГСР кинотеатры получили в начале года. В них говорилось, что если «Матильда» выйдет в прокат, «кинотеатры реально начнут поджигать», в России начнется «братоубийственная война» и «майдан». Сам фильм в письмах оценивался как «бесчеловечное оскорбление русского народа».

Представители сетей «Формула кино», «Синема парк» и «Киномакс» говорили, что руководители кинотеатров в регионах уже неоднократно жаловались в правоохранительные органы на противников фильма «Матильда», но не смогли добиться реальных действий.

21 сентября лидера ХГСР Александра Калинина задержали в рамках дела о принуждении кинопрокатчиков к отказу от демонстрации фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя. В тот же день Таганский суд санкционировал его арест до 22 ноября. По этому делу Калинину уже предъявлено обвинение по ст. 179 УК (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения). В четверг, 12 октября, в отношении Калинина возбуждено уголовное дело об экстремизме. Свою вину Калинин не признает, однако не отрицает, что по религиозным убеждениям отправлял в кинотеатры письма с угрозами.

«Матильда» режиссера Алексея Учителя выходит в прокат 26 октября и уже стала самым скандальным российским фильмом. Это история о романе будущего императора России Николая II и польской балерины Матильды Кшесинской. Против проката картины выступают защитники Николая II, самая активная из которых — депутат Государственной думы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская. Она считает, что показ фильма нарушит закон, поскольку оскорбляет чувства верующих: Николай II и его семья признаны РПЦ святыми. Учитель возражает: фильм основан на реальных событиях, о которых сохранилось множество свидетельств. Против «Матильды» выступает и РПЦ. Поклонская регулярно обращалась в Генеральную прокуратуру, требуя проверить Учителя, его студию, схему финансирования картины.