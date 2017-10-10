Поклонская попросила Чайку запретить деятельность «Христианского государства»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская обратилась к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой запретить деятельность организации «Христианское государство». Она также просит внести представление главе Минкультуры Владимиру Мединскому с требованием отозвать выданное киноленте «Матильда» прокатное удостоверение.

«Мною направлен депутатский запрос <...> о принятии мер по запрету деятельности "Христианского государства — Святая Русь" <...> а также о внесении представления прокурором министру культуры России с требованием принять меры к устранению нарушений закона, путем отзыва прокатного удостоверения на фильм "Матильда", — написала она во «В контакте».

Ранее, 10 сентября, сообщалось, что Поклонская от имени Куликовской-Романовой подала в Октябрьский суд Санкт-Петербурга иск о защите чести и достоинства. Ответчиком выступал режиссер «Матильды» Алексей Учитель. Суд оставил иск без движения.