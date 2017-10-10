В Петербурге «Матильду» готовы показать девять кинотеатров

В Петербурге фильм Алексея Учителя «Матильда» включили в расписание девять кинотеатров, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Киноафишу». В прокат картина выйдет 26 октября.

Большинство кинотеатров, решившихся на показ, расположены в спальных районах города – у станций метро «Автово», «Дыбенко» и «Комендантский проспект». Ближе всего к центру посмотреть «Матильду» можно будет в кинотеатре у станции метро «Обводный канал». Уже есть первые забронированные места.

На афише фильма указано ограничение «16+». Прокатчиком фильма является компания «Каропрокат».

Против проката «Матильды» в России выступают противники ленты во главе с депутатом Госдумы Натальей Поклонской. Они считают, что фильм о романе наследника престола с балериной Матильдой Кшесинской оскорбит чувства верующих и искажает историческую правду. По обвинению в рассылке кинотеатрам писем с угрозами поджогов задержан и арестован лидер организации «Православное государство – Святая Русь» Александр Калинин.