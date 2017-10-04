Из-за «Матильды» сменился глава общественного совета при Минкультуры

Руководитель общественного совета при Министерстве культуры Павел Пожигайло подал в отставку после обсуждения позиции совета по фильму «Матильда». Как передает ТАСС, это заявил секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев. «Мы так посчитали, что общественный совет в этой ситуации должен был вести себя более жестко, и проблема еще заключалась в том, что Павел Пожигайло, председатель общественного совета, занимал неопределенную позицию», - сказал он. По словам Фадеева, «состоялся серьезный разговор», после которого Пожигайло подал в отставку.

Теперь совет возглавил писатель Юрий Поляков, член совета при президенте по культуре, до недавнего времени главный редактор «Литературной газеты». Это решение после закрытого показа «Матильды» в Минкультуры огласил министр Владимир Мединский. По его словам, Поляков был избран большинством голосов.

«Мы обсудили ситуацию с министром, приняли решение, что так будет лучше для министерства, совета. Это было предложение министра. И мне будет больше возможности выражать свою позицию как члену совета, не занимаясь дипломатией. На совете сегодня я просил проголосовать за это решение, большинство приняло мою отставку. Мне кажется это правильно - ротация руководителей нормальный подход», - сказал Пожигайло «Интерфаксу».

Мединский в этот же день подтвердил, что министерство получило депутатский запрос об отзыве прокатного удостоверения у картины. По его словам, автор вопрос предлагал это сделать через общественный совет. Как передает ТАСС, такую процедуру министр назвал незаконной. Он заявил, что для отзыва прокатного удостоверения у картины нет законных оснований.

«Мы очень рады, что после прошедшего обсуждения общественный совет стал играть ту роль, которую он должен играть, - роль консультативную, роль консолидирующую, роль органа, который не занимает жесткую позицию, а органа, который действительно радеет за развитие культуры», - сказал Мединский.

Ранее Пожигайло называл ошибкой выдачу прокатного удостоверения «Матильде». Он также рассказывал, что советовал режиссеру картины Алексею Учителю сократить сцены эротического характера.