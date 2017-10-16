Премьер-министр Ирака назвал цели операции в Киркуке

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади сообщил в понедельник, что иракские военные исполняют в спорной с курдами провинции Киркук конституционный долг. Он заключается в установлении безопасности, а также защите интересов и национальных богатств. Об этом пишет «РИА Новости».

По словам главы кабмина Ирака, Багдад ставит своей целью, чтобы Киркук оставался «городом мирного сосуществования всех иракцев».

Спор Ирака и курдской автономии вокруг принадлежности провинции Киркук обострился после проведения курдами без согласия иракских властей референдума о независимости 25 сентября. Сейчас город контролируется бойцами курдских военизированных формирований пешмерга.

16 октября стало известно, что правительственные силы Ирака взяли под контроль аэропорт Киркука, а также авиабазу. Официальный представитель армейского спецназа подчеркнул, что таким образом иракские военные хотят восстановить власть центрального правительства в Киркуке. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath.

Кроме того, иракские военные информировали о взятии под свой контроль, по меньшей мере, двух месторождений нефти и газа вблизи Киркука. Телеканал Sky News Arabia со ссылкой на министерство нефти Ирака передает, что добыча на месторождениях провинции проходит в штатном режиме, несмотря на боевые действия.

Главное командование пешмерги уже обвинило иракских военных в начале войны против курдов. Оно пообещало, что Багдад заплатит за свои действия «высокую цену», пишет РБК со ссылкой на курдское агентство Rudaw.