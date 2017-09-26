Будет ли у курдов свое государство

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По предварительным данным, большинство курдов сказало независимости «да» Khalid Mohammed / AP

В минувший понедельник власти Иракского Курдистана все же провели референдум о независимости, о котором было объявлено в мае нынешнего года. По предварительным данным, большинство курдов сказало независимости «да». Это повысит политический вес руководства автономии, но к реальной независимости не приведет.

Хотя разговоры о «курдском самоопределении» в Ираке велись уже не первый год, до последнего момента внешние наблюдатели полагали, что угроза Масуда Барзани, возглавляющего Иракский Курдистан, не будет реализована. Действительно, в последнее время судьба иракских курдов складывалась гораздо удачнее, чем у их собратьев в Турции, Иране или Сирии. После федерализации Ирака, проведенной под присмотром американцев в середине 2000-х, курды этой страны обрели такую степень автономии, которая недоступна их единоплеменникам в других странах.

Иракский федерализм асимметричен; три курдские провинции Ирака, составляющие особый мегасубъект федерации, обладают правами, которые и не снились остальным 15 провинциям, населенным арабами. Иракский Курдистан имеет собственные вооруженные силы, валюту, ведет самостоятельную дипломатическую деятельность и, что немаловажно, автономно подписывает нефтяные контракты. Пониженные ставки налогообложения, применяемые к иностранным инвесторам, дают Эрбилю изрядные преимущества перед Багдадом – в последние годы в регион хлынули большие деньги. Сегодня по ВВП на душу населения Иракский Курдистан опережает не только остальную часть Ирака, но и соседние Иран и Сирию. Натерпевшись горя во времена Саддама Хусейна, курды Ирака переживают, по-видимому, наиболее счастливый период собственной истории.