В Иракском Курдистане состоялся референдум о самоопределении

В Иракском Курдистане закрылись избирательные участки для голосования на референдуме о самоопределении этого автономного региона.

В бюллетене, напечатанном на четырех языках: курдском-сорани, арабском, ассирийском и туркоманском, был задан вопрос: «Согласны ли Вы, чтобы курдский регион и курдские зоны, не находящиеся под управлением администрации региона, стали бы независимым государством?».

Местный телерадиоканал «Рудау» отмечает, что по состоянию на 17:40 по местному времени на референдуме проголосовали 73% населения региона.

В состав Иракского Курдистана входят четыре провинции - Дохук, Хавлер, Сулеймани и Халабджа. В них проживают 5,5 млн человек. Общая площадь этих провинций составляет около 40 000 кв. км.

Намерение иракских курдов провести референдум раскритиковали иностранные государства. В частности, против его проведения выступили Турция, Иран, ЕС, США, Великобритания.