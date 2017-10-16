Иракские войска наступают на отряды курдов под Киркуком

Иракские военные вытеснили курдские отряды с нескольких территорий к югу от Киркука, сообщает Reuters. Правительственные войска хотят взять под контроль нефтеносные районы, в том числе те, за независимость которых курды проголосовали на референдуме в сентябре. Сейчас военные заявили, что захватили ключевой аэродром К1, станцию компании North Gas Company, расположенный рядом нефтеперерабатывающий завод, промзону и электростанцию.

Региональное правительство Курдистана не подтвердило потерю этих объектов и территорий. Крупнейший курдский телеканал Rudaw сообщил, что отряды пешмерга отступили с прежних позиций под Киркуком.

Сам Киркук находится под контролем курдов с 2014 г., до того город находился под властью «Исламского государства» (запрещено в России). Иракские войска недавно начали наступление на Киркук. Аппарат премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади заявил, что войскам премьер дал приказ «обеспечить безопасность в городе в сотрудничестве с населением и пешмергой», передает «Интерфакс». Совет безопасности Курдистана объявил, что в ходе боевых столкновений в результате «неспровоцированных атак» со стороны правительственных войск пешмерга уничтожили не менее пяти внедорожников Hummer .