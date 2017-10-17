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РБК сообщил о готовившемся теракте на концерте Киркорова

Ведомости
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Задержанные в Москве и Махачкале 14 октября предполагаемые члены ячейки «Исламского государства» (запрещено в России) собирались устроить взрывы на концерте Филиппа Киркорова, сообщает РБК. Они планировали использовать три самодельных взрывных устройства на выступлении артиста в Махачкале в июле, рассказал порталу источник, близкий к ФСБ, и подтвердил источник, информированный о расследовании. Почему этот план не был воплощен, они не объяснили.

Киркоров приехал в Махачкалу 6 июля. Предполагаемый лидер ячейки, 30-летний Габибула Халдузов предложил в этот день Самиру Ибрагимову и Хидирнеби Казуеву пойти в городской парк имени 50-летия Октября и отобрать огнестрельное оружие у сотрудников патрульно-постовой службы полиции. Напасть на полицейских у подозреваемых не получилось из-за постоянного присутствия свидетелей вокруг, говорят собеседники РБК.

Всего 14 октября были задержаны четверо предполагаемых игиловцев. По данным Национального антитеррористического комитета, все задержанные - выходцы из Дагестана и все они работали на стройках в Махачкале. Халдузов, по версии спецслужб, связывался через Telegram с боевиками «Исламского государства», в июле все подозреваемые присягнули главарю ИГ по интернету.

Политика
Новости

США не исключили прямых переговоров с КНДР

Ведомости
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США не исключает возможности проведения прямых переговоров с КНДР, заявил заместитель госсекретаря США Джон Салливан после того, как Пхеньян предупредил, что ядерная война может начаться в любой момент. Об этом сообщает Reuters.

«В конечном счете мы не исключаем возможности прямых переговоров», - сказал Салливан в Токио после переговоров в японском МИД.

«Наше внимание сосредоточено на дипломатическом пути для решения представленной КНДР проблемы. Однако мы с нашими союзниками, Японией, Южной Кореей и другими странами, должны быть готовы к худшему, если дипломатия потерпит неудачу», - сказал он.

Заместитель постпреда КНДР при ООН Ким Ин Рён на заседании комитета всемирной организации по разоружению заявил, что ситуация на Корейском полуострове «достигла критической точки и ядерная война может начаться в любой момент». По его мнению, Северная Корея – это единственная страна в мире, которая с 1970-х гг. подвергалась «такой чрезвычайной и прямой ядерной угрозе» со стороны США.

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Политика
Новости

Правительство разработало план подготовки к президентским выборам

Ведомости
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Проект постановления правительства о подготовке к президентским выборам опубликован на сайте общественного обсуждения законопроектов. В нем распределены сферы ответственности за подготовку к проведению голосования.

Так, Минфину поручается направить в Центризирком выделенные в бюджете средства на финансирование выборов. ЦБ и Сбербанку рекомендовано подготовиться к открытию счетов избиркомов и кандидатов.

Уточнять списки избирателей будут 13 ведомств, включая Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, ФСИН, МИД, а также служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и медико-биологическое агентство. Они же будут отвечать за доставку бюллетеней в труднодоступные районы, например, на полярные станции.

МВД и Росгвардии поручено установить в помещениях для голосования стационарные металлодетекторы и «технические средства объективного контроля», обеспечивать общественный порядок.

Специальную защиту для бюллетеней изготовит Гознак. «Главный центр специальной связи» по согласованию с ЦИК обеспечить оперативную доставку избирательной документации.

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Политика
Новости

Словения отказалась выдать России подозреваемого в хищении миллионов у НПЗ «Роснефти»

Ведомости
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Верховный суд Словении отказался экстрадировать в Россию бывшего замгендиректора по капитальному строительству Туапсинского НПЗ «Роснефти» Анатолия Каверова, пишет «Коммерсантъ». Суд подтвердил такое же решение суда города Кршко, где Каверов несколько месяцев содержался под домашним арестом. Россиянин проходит по делу о хищении 137 млн руб. у предприятия. Ранее его отказалась выдать России Хорватия. В Словении у Каверова есть вид на жительство. Обвинения в свой адрес он отвергает.

Бывший топ-менеджер НПЗ был задержан 6 апреля 2016 г. на словенско-хорватской границе. «Коммерсантъ» уточняет, что в Хорватию он поехал по делам и оказался на КПП через пару часов после того, как его фамилия оказалась в розыскной базе Интерпола. Сначала Каверов содержался под арестом в городе Пула, затем он отказался от упрощенной процедуры экстрадиции и Генпрокуратура России направила в Хорватию официальный запрос о его выдаче. Минюст Хорватии 15 декабря 2016 г. отказал в выдаче подозреваемого, попытки Генпрокуратуры России обжаловать отказ успехом не увенчались. Хорватские власти решили отправить задержанного в Словению, а Словения пообещала Хорватии рассмотреть заявление Каверова о политическом убежище. «Коммерсантъ» пишет, что пока этот вопрос не решен.

Дело о многомиллионном хищении у Туапсинского НПЗ с сентября 2015 г. расследуют управления СКР по Краснодарскому краю и Северо-Кавказскому федеральному округу. По версии следствия, организовал хищения бывший вце-президент «Роснефти» по капитальному строительству Андрей Вотинов, который до переезда в Москву руководил туапсинским заводом. Также по делу проходят арестованный в 2016 г. в Вене бывший технический директор НПЗ Александр Кирьянов (арестован в 2016 году в Вене), совладелец Кубаньторгбанка и строительной компании «Гравитон» Александр Ярчук и другие.

Каверов проходит по эпизоду о хищении 137 млн руб. при реконструкции портового причала. По версии следствия, в 2013 г. он и другие фигуранты дела подделали документы о демонтаже причала, хотя в реальности работы не были проведены. В результате завод оплатил демонтаж, а эти деньги были перечислены на счета компании, подконтрольной Каверову, полагает следствие.

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Бизнес
Новости

Правительство разрешило China Gold купить до 70% месторождения золота Ключевское

Интерфакс
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Правительство одобрило проект соглашения с КНР о разработке Ключевского золоторудного месторождения в Забайкальском крае. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Документ разрешает China Gold приобрести от 60% до 70% акций АО «Рудник "Западная-Ключи" у кипрской SUN Kluchevskoye Holdings Ltd. "Западная-Ключи" является держателем лицензии на разработку Ключевского месторождения.

Доля оборудования российского производства должна составлять не менее 40% стоимости оборудования, указанного в техпроекте, а число работников - россиян должно составлять не менее 50% от общего количества работников, занятых в рамках реализации проекта.

В сентябре 2016 г. ФАС России согласовала приобретение China Gold 70% «Ключевского». Мощность производства, как ожидается, составит 2,64 млн унций в год, инвестиции составят до $500 млн.

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Технологии
Новости

Организатор баттла Oxxxymiron и Dizaster опроверг наличие контрактов с ТВ-3

Ведомости
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Глава канадской компании KOTD, организовавшей проведение реп-баттла российского исполнителя Oxxxymiron и американца Dizaster, Трой Дэниелс оъяснил, почему телеканал ТВ-3 не смог организовать трансляцию мероприятия. «Ничего недобросовестного не было. Никаких контрактов подписано не было — даже с ними (ТВ-3)», — приводит РБК комментарий Дэниелса.

Телеканал ТВ-3 анонсировал трансляцию мероприятия 17 октября в 23.00, но позже проинформировал зрителей о ее отмене. Канал сообщил, что длительное время вел переговоры о покупке прав на трансляцию и что их результатом было достижение договоренностей. При этом Oxxxymiron в своем твиттере это опровергал. «Не покажут. У них нет и не будет прав на видео KOTD, это вранье, а без прав их засудят. Мы ж не идиоты давать ТВ изворачивать это по-своему», — писал он в своем твиттере. Позже он назвал «еще одной маленькой победой» отказ ТВ-3 от трансляции.

ТВ-3 заявлял о намерении подать на канадцев в суд за отказ предоставить права на трансляцию.

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Политика
Новости

Активисты независимости Каталонии арестованы в Мадриде за подстрекательство к мятежу

Ведомости
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Лидеры двух общественных организаций, олицетворяющих движение за независимость Каталонии, арестованы судом Мадрида за подстрекательство к неповиновению властям, сообщает La Vanguardia. Под стражу попали лидер каталонской «Всеобщей культуры» Жорди Куишар и глава «Каталонской национальной ассамблеи» Жорди Санчес. Судья согласился на их досудебное содержание в тюрьме без права выхода под залог. Это первые аресты в истории борьбы Каталонии за независимость.

Следователь решила, что Куишар и Санчес ответственны за организацию протестов 20–21 сентября, когда сторонники независимости около суток блокировали в госучреждениях жандармов. Правоохранители проводили выемки документов, связанные с организацией 1 октября референдума о независимости. Плебисцит в итоге состоялся, 90% проголосовавших высказались за независимость. Конституционный суд Испании запретил проведение референдума, Мадрид результатов не признает.

Еще двоих подозреваемых в мятеже суд оставил на свободе, отмечает Deutsche Welle. Речь идет о главе каталонской полиции майоре Жозепе Льюисе Траперо и его заместителе лейтенанте Терезу Лаплане. Впрочем, они также стали фигурантами дела о «подстрекательстве к неповиновению властям». Их подозревают в сочувствии манифестантам и неоказании помощи гвардейцам.

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Политика
Новости

Ассанж заплатит 20 000 евро за информацию об убийцах расследователя «панамского досье»

Ведомости
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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж пообещал выплатить 20 000 евро за информацию о заказчиках убийства независимого журналиста, блоггера Дафне Карауны Галиции. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

Каруана Галиция подорвалась на бомбе, когда ехала на арендованном автомобиле по дороге от своего дома на севере Мальты. Предположительно мощное взрывное устройство находилось не в машине, и было приведено в действие дистанционно.

Сайт Politico назвал Галицию «женщиной-WikiLeaks». Участница расследования, которое легло в основу «панамского досье» об офшорных схемах, которые использовались мировыми лидерами, Галиция вела собственный антикоррупционный блог Running Commentary. Объектами ее расследования становились власти Мальты, в том числе премьер-министр страны Джозеф Мускат Мишель и его помощники, супругу которого блоггер подозревала в наличии панамской офшорной компании. Эти обвинения они отвергали.

За 15 дней до убийства Галиция обратилась в полицию с заявлением о поступавших в ее адрес угрозах жизни.

«Панамское досье» было опубликовано Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ) в 2016 г. Оно было проведено с участием более чем сотни зарубежных СМИ на основе 11,5 млн документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.

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Политика
Новости

КНДР предупредила о возможном начале ядерной войны «в любой момент»

Ведомости
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Ситуация на Корейском полуострове «достигла критической точки и ядерная война может начаться в любой момент», - заявил заместитель постпреда КНДР при ООН Ким Ин Рён на заседании комитета всемирной организации по разоружению. Он считает, что Северная Корея – это единственная страна в мире, которая с1970-х гг. подвергалась «такой чрезвычайной и прямой ядерной угрозе» со стороны США, сообщает Associated Press. В качестве примера давления северокорейский дипломат указал на ежегодные масштабные военные учения, а также упомянул о плане Вашингтона «провести секретную операцию, направленную на устранение нашего высшего руководства».

Все это, считает Ким Ин Рён, дает КНДР право на обладание ядерным оружием в целях самообороны. Он заявил, что Северная Корея завершила формирование своего ядерного потенциала и «стала полноценной ядерной державой, обладающей средствами доставки различных диапазонов, а также атомной бомбой, водородной бомбой и межконтинентальными баллистическими ракетами». Дипломат предупредил, что вся материковая часть США «находится в пределах досягаемости» северокорейской «огневой мощи» и, если Вашингтон посмеет «хотя бы на дюйм вторгнуться на нашу священную территорию, они не уйдут от жестокого наказания».

Представитель КНДР заявил, что Пхеньян хотел бы видеть мир бел ядерного оружия, но «ядерные державы лишь ускоряют гонку вооружений». «КНДР последовательно поддерживает полную ликвидацию ядерного оружия и усилия по денуклеаризации всего мира», - подчеркнул Ким Ин Рён.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявлял, что попытки урегулировать северокорейскую проблему дипломатическими усилиями будут продолжаться до тех пор, «пока не будет сброшена первая бомба».

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Политика
Новости

Работавшая над «панамским досье» журналистка погибла на севере Мальты

Ведомости
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Мальтийская журналистка Дафне Каруана Галиция, автор одного из популярнейших антикоррупционных блогов Running Commentary, имевшая отношение к работе над «панамским досье», где раскрывались офшорные счета мировых лидеров, подорвалась на бомбе в арендованном ею автомобиле. Как пишет Malta Independent, где Галиция публиковалась в качестве колумниста, взрыв произошел недалеко от ее дома. За 15 дней до этого она обращалась в полицию с заявлением об угрозах убийства.

Судебный эксперт Энтони Абела Медичи заявил Net News, что, по предварительным данным, бомба была заложена не в машине. Не исключено, что она была взорвана дистанционно. Размер кратера указывает на большую мощность взрывчатого вещества.

«Повсюду мошенники, куда ни посмотри», - это была последняя запись в блоге Галиции, сделанная за полчаса до смерти.

Президент Мальты Мари-Луиз Колейро Прека заявила, что страна шокирована гибелью журналистки. Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат, оказавшийся в центре одного из последних расследований Галиции, осудил ее убийство, назвав его «варварским нападением на свободу прессы», передает Reuters. По его словам, ФБР согласилось участвовать в расследовании, американские эксперты прибудут на остров в ближайшее время.

«Панамское досье» было опубликовано Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ) в 2016 г. Оно было проведено с участием более чем сотни зарубежных СМИ на основе 11,5 млн документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которая, как следует из документов, помогала клиентам уклоняться от налогов.

Бизнес
Новости

ФАС обеспокоена ростом цен на перелеты в Крым, Калининград и на Дальний Восток

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) обеспокоена резким ростом стоимости авиабилетов в Крым, Калининград и на Дальний Восток. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В соответствии с поручением президента Владимира Путина служба в конце сентября запросила информацию о системе формирования цен, продаж и бронирования авиабилетов у крупнейших авиакомпаний России.

«Компания "Аэрофлот" оперативно предоставила исчерпывающие ответы на задаваемые вопросы. От остальных компаний антимонопольное ведомство ждет ответы в течение двух недель», — уточняется в сообщении.

В ФАС надеются, что другие авиакомпании в ближайшее время предоставят полные и исчерпывающие ответы.

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Авто
Новости

Более 1 млн автомобилей Mercedes отзовут по всему миру

Reuters
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Более 1 млн автомобилей Mercedes отзовут по всему миру из-за проблем с подушками безопасности, передает Reuters со ссылкой на автопроизводителя Daimler AG.

Около 400 000 машин будет отозвано в Великобритании, еще 495 000 автомобилей - в США, не менее 76 000 - в Канаде и несколько сотен тысяч - в Германии. Речь идет о машинах класса A, B, C, E, а также CLA, GLA и GLC-классов, выпускаемых с 2012-го по нынешний год.

Эксперты пришли к выводу, что подушки безопасности могут раскрываться в автомобилях по ошибке. Несколько водителей уже получили незначительные травмы. Смертельных случаев не было.

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