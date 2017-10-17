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РБК сообщил о готовившемся теракте на концерте Киркорова

Задержанные в Москве и Махачкале 14 октября предполагаемые члены ячейки «Исламского государства» (запрещено в России) собирались устроить взрывы на концерте Филиппа Киркорова, сообщает РБК. Они планировали использовать три самодельных взрывных устройства на выступлении артиста в Махачкале в июле, рассказал порталу источник, близкий к ФСБ, и подтвердил источник, информированный о расследовании. Почему этот план не был воплощен, они не объяснили.

Киркоров приехал в Махачкалу 6 июля. Предполагаемый лидер ячейки, 30-летний Габибула Халдузов предложил в этот день Самиру Ибрагимову и Хидирнеби Казуеву пойти в городской парк имени 50-летия Октября и отобрать огнестрельное оружие у сотрудников патрульно-постовой службы полиции. Напасть на полицейских у подозреваемых не получилось из-за постоянного присутствия свидетелей вокруг, говорят собеседники РБК.

Всего 14 октября были задержаны четверо предполагаемых игиловцев. По данным Национального антитеррористического комитета, все задержанные - выходцы из Дагестана и все они работали на стройках в Махачкале. Халдузов, по версии спецслужб, связывался через Telegram с боевиками «Исламского государства», в июле все подозреваемые присягнули главарю ИГ по интернету.