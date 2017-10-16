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Задержанные в Москве и Махачкале боевики готовили теракты

Задержанные в Москве и Махачкале в конце прошлой недели четыре боевика готовили теракты и покушения на полицейских, рассказал «Интерфаксу» информированный источник.

«Ими оказались Хидирнаби Казуев 1998 г. р. (исламское имя Кудама), Самир Ибрагимов 1986 г. р. (Хамза), Габибула Халдузов 1987 г. р.; Альберт Хасболатов (Аюб)», - назвал их имена источник. По его словам, Халдузов был задержан в столице, другие трое - в Махачкале. По мнению следствия, Халдузов является главарем ячейки, общался «с помощью интернет-приложения «Телеграм» с боевиками «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая группировка).

Четверо мужчин были задержаны 13 и 14 октября в Москве и Махачкале. Они выходцы из Дагестана. Как сообщалось ранее, полицейские также обезвредили три взрывных устройства, обнаруженных в одном из недостроенных домов в Махачкале.

«Взрывчатка принадлежала задержанным боевикам. Бомбы с помощью интернета изготовил самый младший в этой банде - Казимов», - рассказал источник. По его словам, изначально были собраны пять бомб, две из них - с мелким зарядом на пробу. «Три более мощные боевики хранили для совершения терактов во время проведения крупного мероприятия в столице Дагестана», - добавил он.

Боевики также признались, что после совершения теракта они планировали напасть с ножами на полицейских в одном из городских парков Махачкалы.