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Свидетели рассказали о черной кассе в «Седьмой студии» Серебренникова

Во время заседания в Басманном суде Москвы следователь рассказал, что в «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова работала так называемая черная касса, передает ТАСС.

Следователь в суде зачитал материалы уголовного дела и показания свидетелей. О наличии черной кассы рассказали следствию свидетели. По их мнению, таким образом происходило обналичивание денежных средств.

Следствие считает, что режиссер знал о проводимых незаконных финансовых операциях. «В студии проводились совещания, на которых присутствовали Серебренников, Итин и другие. На них Масляева представляла отчет о расходовании денежных средств», - пояснил представитель Следственного комитета в суде.

В свою очередь Серебренников считает информацию о черной кассе абсурдом. «Какие-то совершенно абсурдные вещи», - сказал он во время заседания в Басманном суде Москвы, Суд рассматривает ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста Серебренникову.

В суде был зачитан протокол допроса свидетеля Валерия Синельникова. Согласно его признанию он обналичивал деньги для «Седьмой студии» и обсуждал условия обналичивания с фигурантами дела Итиным и Масляевой при помощи электронной почты и sms-сообщений. «Прошу приобщить к делу протокол допроса свидетеля, которая заявляет о наличии в "Седьмой студии" черной кассы, а также о том, что денежные средства обналичивались через посторонние фирмы», — передает слова следователя РИА «Новости».

Всего следователь приобщил к делу свыше 10 протоколов об обналичивании денежных средств, умышленном уничтожении документации и давлении на фигурантов дела. Свидетели также дали показания, согласно которым «Седьмая студия» была создана специально для получения госсредств на реализацию проекта «Платформа».

К Басманному суду пришли более 100 человек, желающих поддержать режиссера. Также приехала Ксения Собчак, она хочет в суде «выступить в качестве поручителя».