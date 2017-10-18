Си Цзиньпин: Китай не будет стремиться к мировой гегемонии
Политика силы и менталитет холодной войны неприемлемы в современных международных отношениях, считает генеральный секретарь ЦК Компартии Китая Си Цзиньпин. Как сообщает «Интерфакс», он заявил это на XIX съезде КПК, где выступил с отчетным докладом. «Мы должны относиться друг к другу с уважением, проводить равноправные консультации», - добавил он. Лидер КНР убежден, что существующие проблемы и разногласия следует решать путем «диалога и партнерства, а не конфронтации и блокового мышления».
Китай не стремится к мировой гегемонии и не намерен проводить политику экспансии в угоду собственным интересам, жертвуя интересами других стран ради собственного развития, сказал также Си Цзиньпин. Одновременно он предупредил, что его страна «ни при каких обстоятельствах не поступится своими законными правами и интересами». По его словам, Китай не будет стремиться к мировой гегемонии, независимо от того, какого уровня развития он сможет достигнуть.