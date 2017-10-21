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Spiegel сообщил о неспособности НАТО отразить удар со стороны России

Ведомости
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НАТО не сможет произвести оперативное развертывание войск, если по его восточноевропейским членам будет нанесен удар со стороны России, пишет немецкий журнал Spiegel со ссылкой на попавший в редакцию секретный отчет альянса.

В документе под названием «Предварительный доклад об усилении сдерживания и обороноспособности альянса» говорится, что войска НАТО не способны «действовать быстро и, в случае необходимости, рационально».

«Способность НАТО логистически осуществлять быструю переброску сил на сильно разросшейся территории, находящейся в ведении Европейского командования, деградировала с окончания холодной войны», — говорится в отчете (перевод «РИА Новости»).

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску не стала комментировать содержание отчета, отметив только, что «силы альянса находятся в боевой готовности и могут передислоцироваться намного быстрее, чем когда-либо».

Политика
Новости

Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в Мюнхене

Ведомости
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Неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих на одной из станций метро в Мюнхене, сообщает Bild. В результате инцидента пять человек получили ранения, их жизни ничего не угрожает.

Нападавшему удалось скрыться, его разыскивает полиция. По описанию очевидцев, мужчине примерно 40 лет, он одет в зеленый спортивный костюм и куртку. На место происшествия приехали машины экстренных служб, кружат вертолеты полиции, передает издание.

Политика
Новости

Трамп может запретить обнародовать все документы об убийстве Кеннеди

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп, скорее всего, запретит обнародовать некоторые секретные документы, касающиеся убийства Джона Кеннеди в ноябре 1963 г. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники в администрации Трампа и госчиновников.

Как рассказал изданию представитель конгресса, на Трампа пытается повлиять ЦРУ с целью предотвратить публикацию части данных «в интересах национальной безопасности». Это связано с тем, что документы 1990-х гг. могут привести к раскрытию сравнительно недавних данных американской разведки и полицейских операций, а также раскрыть личности информаторов, которые еще живы.

При этом источники издания не исключают, что обычно непредсказуемый Трамп может в последнюю минуту передумать и разрешить обнародоваться все документы. Однако собеседники газеты считают это маловероятным.

С документов об убийстве Джона Кеннеди, согласно указу Джорджа Буша-старшего, менее чем через неделю должен быть снят гриф «секретно». Должны быть рассекречены десятки страниц из Национального архива.

Политика
Новости

В Белом доме заявили, что отношения США и России зависят от Москвы

РИА Новости/Ведомости
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Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что отношения США и России зависят от политики Москвы. При этом она отметила, что Вашингтон будет продолжать работать с Россией по важным вопросам, в частности по Сирии и КНДР.

Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление Сандерс.

«Выслав российских дипломатов, введя второй раунд санкций, арестовав пять дипломатических объектов и закрыв консульство, США заявили, что отношения зависят от Москвы», — написал Пушков в Twitter.

Финансы
Новости

ВТБ одобрил докапитализацию украинской «дочки» на $98 млн

ТАСС
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Совет директоров банка ВТБ одобрил докапитализацию украинской дочерней структуры на 2,6 млрд гривен (около $98 млн). Об этом говорится в пресс-релизе ВТБ.

ВТБ проведет докапитализацию путем размещения дополнительных простых акций.

Ранее президент ВТБ Андрей Костин говорил, что банк собирается сокращать размеры бизнеса на Украине.

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Политика
Новости

Из-за угрозы взрыва из здания МГУ эвакуированы около 2000 человек

ТАСС
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В Москве из главного здания МГУ эвакуированы около 2000 человек после поступившего сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Из здания МГУ на Воробьевых горах эвакуировано около 2000 человек из-за поступившей угрозы взрыва», — сказал он.

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Авто
Новости

В штаб-квартире BMW прошли обыски в связи с картельным сговором

Интерфакс/Ведомости
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Исполнительное подразделение Еврокомиссии на текущей неделе провело обыски в штаб-квартире Bayerische Motoren Werke AG (BMW) в Мюнхене. В пресс-релизе комиссии говорится, что обыски проводятся в связи с картельным сговором немецких автопроизводителей. Однако название компании не уточняется. В BMW подтвердили факт обысков в головном офисе.

На данный момент разбирательство находится на стадии предварительного расследования, пишет Deutsche Welle.

В июле этого года Der Spiegel писал, что в 90-е гг. Daimler, BMW, Volkswagen, Porsche и ряд других производителей состояли в сговоре относительно цен, поставщиков, рынков и стратегий. Если это будет доказано, то этот сговор будет считаться одним из крупнейших за всю историю немецкой экономики.

Как пишет Suddeutsche Zeitung, Daimler уже обратился в Еврокомиссию с «явкой с повинной». Сотрудничество с регулятором поможет существенно смягчить наказание.

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Политика
Новости

При атаке на две мечети в Афганистане погибли 49 человек

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В двух шиитских мечетях в двух районах Афганистана в пятницу произошли взрывы. Об этом информирует 20 октября ТАСС со ссылкой на афганский телеканал 1TV.

Взрывы, в частности, прогремели в Кабуле и в провинции Гор в центральной части страны. В результате атаки террористов погибли 49 человек, по последним данным МВД.

В Кабуле террористы атаковали мечеть имама Замана. Смертник взорвал молельный дом, когда люди собирались на молитву. Жертвами атаки стали 39 человек.

Через полчаса взрыв прогремел в шиитской мечети в провинции Гор. Террористический акт также совершил смертник, погибли 10 человек.

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Стиль жизни
Новости

Названы основные версии смерти актера Марьянова

Интерфакс/Ведомости
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Следователи рассматривают две основные причины смерти актера Дмитрия Марьянова, который ушел из жизни в воскресенье. В частности, по одной из версий, он умер из-за несвоевременного приезда скорой помощи, по другой - из-за оказания медицинским центром «Феникс» услуг, которые не соответствовали требованиям безопасности. Об этом рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе областного главка Следственного комитета России.

В рамках расследования следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. Были допрошены свидетели, а также изъята документация, которая имеет отношение к вызову актеру скорой помощи. В том числе были изъяты дневники пациентов с записями о нахождении Марьянова в реабилитационном центре.

Между тем министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков уже заявил, что диспетчер скорой помощи нарушила регламент при приеме вызова актеру. Он объяснил, что она не должна была сопровождать разговор личными комментариями и отвечать: «Вызовов много, ждите». Он подчеркнул, что, по стандарту, бригада скорой помощи обязана приехать к пациенту в течение 20 минут. Получившая вызов диспетчер занималась перегруппировкой скорых и неотложных вызовов для того, чтобы отправить бригаду к Марьянову. Но в связи с отказом от вызова отправка машины «скорой» была прекращена.

Министр добавил, что диспетчер решила уволиться по собственному желанию и написала соответствующее заявление.

Дмитрий Марьянов скончался на 48-м году жизни в подмосковной Лобне 15 октября. Ранее стало известно, что по результатам доследственной проверки следователи возбудили уголовное дело о гибели актера в результате неоказания ему необходимой врачебной помощи.

Артист был известен зрителям по картинам «День радио», «Графиня де Монсоро», «Выше радуги», «Дорогая Елена Сергеевна» и другим.

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Политика
Новости

Суд арестовал на 60 дней обвиняемую в наезде на пешеходов в Харькове

Ведомости
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Киевский районный суд Харькова отправил под арест на 60 дней - до 16 декабря 20-летнюю Елену Зайцеву, которая обвиняется в наезде на пешеходов на Lexus в Харькове. Девушка не имеет возможности внести залог. Об этом информирует вечером в пятницу агентство «Интерфакс».

Судья отметила, что это решение может быть обжаловано. Зайцева и ее адвокат не стали комментировать предложение судьи. Ранее ее защитница просила назначить девушке домашний арест.

В ходе заседания суда в пятницу Зайцева отказалась признавать свою вину в наезде на людей, указав, что на это действие ее спровоцировал Volkswagen Touareg, который проехал на желтый сигнал светофора, писало агентство «РИА Новости».

Прокурор в пятницу утверждал, что во время аварии девушка находилась под воздействием опиатов. Об этом, по его словам, свидетельствуют результаты медицинского осмотра. Вместе с тем адвокат Зайцевой опровергла эти сведения, подчеркнув, что на момент ДТП ее клиентка была абсолютно трезвой.

ДТП произошло вечером 18 октября. Автомобиль Lexus, за рулем которого находилась Зайцева, врезался в Volkswagen Touareg. В результате машину обвиняемой выбросило на тротуар, на котором стояли люди. Погибли пять человек, еще шестеро пострадали.

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Политика
Новости

Пресс-служба Собчак не подтвердила Иноземцева как автора ее экономической программы

Ведомости
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Политолог и экономист Владислав Иноземцев разработает экономическую программу заявившей о намерении баллотироваться на пост президента России Ксении Собчак, сообщил РБК со ссылкой на два источника в ее предвыборном штабе. Сам Иноземцев не прокомментировал эту информацию.

Политконсультант Виталий Шкляров (консультировал кандидата в президенты США Берни Сандерса и кандидата в депутаты Госдумы в 2016 г. Дмитрия Гудкова) подтвердил изданию, что сейчас ведет кампанию Собчак.

Пресс-секретарь избирательной кампании Собчак Ксения Чудинова сказала «Ведомостям», что сейчас очень многие предлагают свои услуги. Однако называть Владислава Иноземцева автором будущей экономической программы нельзя: «Говорить, что мы пишем экономическую программу, преждевременно». Она предлагает дождаться пресс-конференции Собчак, которая состоится в следующий вторник, 24 октября.

То же самое она сказала про политтехнолога Алексея Ситникова: сегодня СМИ сообщили, что он войдет в штаб Собчак.

Собчак получила известность как ведущая программы «Дом-2» и героиня реалити-шоу «Блондинка в шоколаде», сейчас она ведет программу на телеканале «Дождь».

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Политика
Новости

Россия выделила 330 млн рублей на Большой адронный коллайдер

РИА Новости
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Российское правительство выделило из своего резервного фонда 330 млн руб. на модернизацию детекторов крупнейшей в мире экспериментальной установки — Большого адронного коллайдера.

Речь идет о модернизации детекторов Большого адронного коллайдера Европейской организации ядерных исследований.

Россия часть вклада в соответствии с договоренностями осуществляет путем денежного взноса, другую часть - в материальном виде. Решение о модернизации в 2013-2022 гг. четырех детекторов коллайдера ранее было принято наблюдательным советом по ресурсам.

Большой адронный коллайдер находится в Европейском центре ядерных исследований, на границе Швейцарии и Франции.

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