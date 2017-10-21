Политика

Новости

Spiegel сообщил о неспособности НАТО отразить удар со стороны России

НАТО не сможет произвести оперативное развертывание войск, если по его восточноевропейским членам будет нанесен удар со стороны России, пишет немецкий журнал Spiegel со ссылкой на попавший в редакцию секретный отчет альянса.

В документе под названием «Предварительный доклад об усилении сдерживания и обороноспособности альянса» говорится, что войска НАТО не способны «действовать быстро и, в случае необходимости, рационально».

«Способность НАТО логистически осуществлять быструю переброску сил на сильно разросшейся территории, находящейся в ведении Европейского командования, деградировала с окончания холодной войны», — говорится в отчете (перевод «РИА Новости»).

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску не стала комментировать содержание отчета, отметив только, что «силы альянса находятся в боевой готовности и могут передислоцироваться намного быстрее, чем когда-либо».