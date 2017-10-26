Пентагон прокомментировал поставки российского оружия Филиппинам

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«Новая газета» рассказала о вымогательствах у убитогоп топ-менеджера Роскосмоса

Убийство исполнительного директора корпорации Роскосмос Владимира Евдокимова в московском сизо №5 «Водник» в марте 2017 г. дополняется новыми подробностями. Его супруга Валентина Ракитина сообщила в управление «М» ФСБ о фактах вымогательства, пишет «Новая газета».

Ракитина заявила, что в конце января 2017 г. супруг сообщил ей о переводе в камеру № 600 с более комфортными условиями содержания и попросил перевести ему 75 000 руб. на «Яндекс.Кошелек». Затем следовали просьбы о переводах от 75 000 до 300 000 руб. для поддержания благоприятных условий содержания. «Смотрящим» за камерой № 600 Евдокимов называл своего сокамерника Дениса (Дионисия), в прошлом влиятельного юриста со связями, в том числе в правоохранительных органах.

27 или 28 февраля Евдокимова попросил по WhatsApp собрать в течение двух дней 50 млн руб., поскольку «это решит все проблемы». Деньги были нужны на реструктуризации уголовного дела с последующим изменением меры пресечения на домашний арест и прекращением дела за истечением срока давности. Ракитина выполнила все условия 2 марта.

13 марта Евдокимов снова сообщил через мессенджер, что его «переводят в место, где не будет ни переписки, ни телефонной связи, ничего», поскольку в дело вмешались сотрудники ФСБ. Они обнаружили у него средства связи и инициировали перевод в «Лефортово». Топ-менеджер ссылался на бумагу о переводе за подписью замначальника Управления «П» СЭБ ФСБ Хотюна и пояснения Дениса (Дионисия) о том, что при расчете 50 млн руб. забыли заложить долю сотрудников Управления «П», курировавших дело Евдокимова.

На следующий день после получения очередного транша Евдокимов прислал два письма. «Первое: «Уничтожь все документы по месту последней парковки». Второе: «Машу взяли», рассказывает Ракитина, воспринявшая это как новость о неудачной передаче денег. Затем он звонил и говорил о вероятных обысках. На вопрос супруги о том, понимает ли он, что его сокамерник Денис (Дионисий) его обокрал, Евдокимов ответил утвердительно. Больше он на связь не выходил. На следующий день Ракитина узнала о гибели мужа.

Евдокимова нашли мертвым в туалете с ножевыми ранениями. По факту его гибели было возбуждено дело убийстве. Позже в сизо сменился начальник.