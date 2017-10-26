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Пентагон прокомментировал поставки российского оружия Филиппинам

Reuters/Ведомости
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Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон не обеспокоен поставками российского оружия на Филиппины. «Я не придаю этому очень большого значения. Я знаю, что некоторое количество грузовиков было доставлено, чтобы помочь стране, которая борется с террористами. Это суверенное решение Филиппин», — сказал Мэттис.

Он рассказал, что у него с президентом Филиппин Родриго Дутерте состоялась «открытая и теплая встреча», на которой обсуждались военное сотрудничество и борьба с терроризмом.

В порту Манилы 25 октября прошла церемония передачи Филиппинам российской продукции военного назначения, в том числе стрелкового оружия, боеприпасов к нему и армейских грузовиков. В церемонии участвовали министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу и президент Филиппин. 24 октября министры обороны двух стран подписали межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве.

Политика
Новости

Задержан подозреваемый в нападении на сотрудников полиции в Ессентуках

Ведомости
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Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, открывшего стрельбу по полицейским в Ессентуках, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Приметы предполагаемого участника преступления были переданы всем нарядам полиции и оперативным службам. В настоящее время подозреваемый задержан и доставлен в городской отдел полиции», — приводятся слова Волк на сайте ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Инцидент произошел в среду вечером. Наряд патрульно-постовой службы остановил для проверки документов двоих граждан, которые открыли по полицейским стрельбу. Один из стрелявших был ликвидирован, второму удалось скрыться. В ходе перестрелки двое полицейских получили ранения и были госпитализированы.

Политика
Новости

«Новая газета» рассказала о вымогательствах у убитогоп топ-менеджера Роскосмоса

Ведомости
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Убийство исполнительного директора корпорации Роскосмос Владимира Евдокимова в московском сизо №5 «Водник» в марте 2017 г. дополняется новыми подробностями. Его супруга Валентина Ракитина сообщила в управление «М» ФСБ о фактах вымогательства, пишет «Новая газета».

Ракитина заявила, что в конце января 2017 г. супруг сообщил ей о переводе в камеру № 600 с более комфортными условиями содержания и попросил перевести ему 75 000 руб. на «Яндекс.Кошелек». Затем следовали просьбы о переводах от 75 000 до 300 000 руб. для поддержания благоприятных условий содержания. «Смотрящим» за камерой № 600 Евдокимов называл своего сокамерника Дениса (Дионисия), в прошлом влиятельного юриста со связями, в том числе в правоохранительных органах.

27 или 28 февраля Евдокимова попросил по WhatsApp собрать в течение двух дней 50 млн руб., поскольку «это решит все проблемы». Деньги были нужны на реструктуризации уголовного дела с последующим изменением меры пресечения на домашний арест и прекращением дела за истечением срока давности. Ракитина выполнила все условия 2 марта.

13 марта Евдокимов снова сообщил через мессенджер, что его «переводят в место, где не будет ни переписки, ни телефонной связи, ничего», поскольку в дело вмешались сотрудники ФСБ. Они обнаружили у него средства связи и инициировали перевод в «Лефортово». Топ-менеджер ссылался на бумагу о переводе за подписью замначальника Управления «П» СЭБ ФСБ Хотюна и пояснения Дениса (Дионисия) о том, что при расчете 50 млн руб. забыли заложить долю сотрудников Управления «П», курировавших дело Евдокимова.

На следующий день после получения очередного транша Евдокимов прислал два письма. «Первое: «Уничтожь все документы по месту последней парковки». Второе: «Машу взяли», рассказывает Ракитина, воспринявшая это как новость о неудачной передаче денег. Затем он звонил и говорил о вероятных обысках. На вопрос супруги о том, понимает ли он, что его сокамерник Денис (Дионисий) его обокрал, Евдокимов ответил утвердительно. Больше он на связь не выходил. На следующий день Ракитина узнала о гибели мужа.

Евдокимова нашли мертвым в туалете с ножевыми ранениями. По факту его гибели было возбуждено дело убийстве. Позже в сизо сменился начальник.

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Бизнес
Новости

«Коммерсантъ» узнал о планах правительства снизить НДПИ для СП «Газпрома» с иностранцами

Ведомости
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Поручение премьер-министра Дмитрия Медведева проработать вопрос о снижении НДПИ для проектов «Газпрома» с участием иностранных инвесторов на этой неделе получили Минфин, Минэнерго и Минэкономики, пишет «Коммерсантъ». С такой просьбой к российским властям на заседании консультативного совета по иностранным инвестициям, состоявшемся 16 октября, обратился глава BASF Курт Бок. Снижение НДПИ должно коснуться российских добывающих проектов его «дочки» Wintershall.

В России Wintershall разрабатывает первый блок ачимовских залежей Уренгойского месторождения, где у них с«Газпромом» по 50%, а также Южно-Русское месторождение, где у Wintershall - 35%, у австрийской OMV - 25%, а остальное - у «Газпрома». В 2020-2021 гг. планируется начать освоение четвертого и пятого блоков ачимовских залежей Уренгойского месторождения. В этом проекте помимо «Газпрома» и Wintershall также участвует OMV.

В Wintershall подтвердили, что Бок принимал участие в заседании совета и участвовал «в различных переговорах», но их содержание не прокомментировали. В прошлом году глава Wintershall Марио Мерен в интервью изданию заявлял, что увеличение налогов в 2016-2017 гг. для «Газпрома» сказалось и на его партнерах.

В Минфине заявили, что «поручение есть, вопрос прорабатывается», уточнив, что «исключений для иностранцев не предполагается», поскольку «у нас действует принцип равенства налогообложения». Чиновник пояснил, что «обсуждается только снижение НДПИ в части надбавки для «Газпрома», которая действует с этого года», но не до «уровня независимых экспортеров газа».

По действующей редакции НК, с 2018 г. повышающий коэффициент для «Газпрома» по уплате НДПИ снизится с нынешних 2,27 до 1,4. При уплате налогов с двух проектов по правилам 2016 г. экономия составила бы всего около 1 млрд руб. В то же время собеседники издания уверены, что вопрос остается открытым и возможны более серьезные льготы. Например, для «Газпром нефти», которая платит НДПИ на газ как независимый производитель.

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Политика
Новости

Трамп связал решение проблемы КНДР с улучшением отношений с Россией

Ведомости
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Россия, в отличие от Китая, мешает усилиям США избавить КНДР от ядерного оружия, заявил Fox Business Network президент США Дональд Трамп. «Китай нам помогает, а Россия, возможно, действует в обратном направлении и портит то, что нам удается достичь», - цитирует президента Reuters.

Трамп высказал мнение, что Соединенные Штаты могли бы иметь с Россией лучшие отношения и в этом случае было бы легче урегулировать северокорейскую ядерную проблему. Он добавил, что в ходе предвыборной кампании верил, что ему удастся наладить отношения с Россией.

Российско-американские отношения испортили обвинения Москвы в попытках вмешательства в президентские выборы 2016 г. в США. Кроме того, Вашингтон не принимает политику Москвы в отношении Украины и поддержку Россией режима Башара Асада в Сирии.

В отношениях США с КНДР напряженность усилилась после серии северокорейских испытаний ядерного оружия и баллистических ракет и воинственных перепалок Трампа с северокорейским руководством. Трамп призывает единственного крупного союзника КНДР - Китай - помочь в урегулировании северокорейской ядерной программы. В интервью Fox Business президент США заявил, что говорил 26 октября с председателем КНДР Си Цзиньпином и что в ходе беседы поднималась проблема КНДР.

Северокорейские ракеты и их возможный советский прототип

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Технологии
Новости

РБК узнал об обеспокоенности Ассоциации европейского бизнеса ограничением работы VPN

Ведомости
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Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), объединяющая сотни европейских компаний, в частности Air France, Citibank, Volvo Cars, выразила обеспокоенность в связи с вступлением в России в силу 1 ноября поправок к закону «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо гендиректора АЕБ Франка Шауффа на имя министра связи Николая Никифорова и руководителя Роскомнадзора Александра Жарова.

«Анонимайзеры используют такие технологии, как частные виртуальные сети (VPN), прокси-серверы и др. Однако данные технологии также используются подавляющим большинством международных компаний в России в качестве одной из мер информационной безопасности (для защиты каналов передачи данных) при ведении бизнеса», - указывается в письме Шауффа. Он опасается, что при расширенном толковании закона его нормы могут быть применены к корпоративным ИТ-системам. Адресаты Шауффа подтвердили получение письма. Представитель Минкомсвязи Анна Ахмадиева пообещала, что в ближайшее время ведомство даст ассоциации разъяснения.

VPN и прокси-серверы позволяют посещать заблокированные в России сайты. С 1 ноября по новым требованиям анонимайзеры обязаны блокировать для российских пользователей запрещенные ресурсы. Соответствующий реестр ведет Роскомнадзор.

В новой редакции закона ограничения не распространяются на анонимайзеры, «круг пользователей» и владельцев заранее определен, а использование таких средств осуществляется «в технологических целях обеспечения деятельности лица, осуществляющего их использование». В связи с этим глава АЕБ интересуется, могут ли они по-прежнему использовать VPN для обеспечения собственных нужд и взаимодействия с партнерами и контрагентами и должны ли они уведомлять об этом российские государственные регуляторы.

Эксперты отмечают, что корпоративные VPN по сути выведены из-под действия закона. Однако, по словам интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, «остается вопрос, каким образом регуляторы будут разделять VPN, который используется в корпоративных целях, и VPN, который используется для обхода блокировок».

По данным QYResearch Group, мировой рынок VPN в 2016 г. составил $15,6 млрд. Ожидается, что в ближайшие годы он будет расти в среднем на 14,77% и к 2022 г. может составить $35,7 млрд.

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Политика
Новости

Бразильский парламент отказался от расследования в отношении президента

Ведомости
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Нижняя палата парламента Бразилии проголосовала против предъявления президенту страны Мишелу Темеру обвинений в коррупции, сообщает Associated Press. Для снятия обвинений необходимо было набрать хотя бы одну треть – 171 голос из 513, в итоге в поддержку Темера высказался 251 депутат, за продолжение расследования голосовали 233 парламентария.

Без санкции парламента Федеральный верховный суд не может инициировать предъявление обвинений президенту.

«Это обвинение является хрупким, неумелым, и оно еще хуже, чем первое», - заявил депутат Селсо Руссоманно, голосовавший в поддержку Темера. В августе парламентарии уже выносили на голосование аналогичный вопрос. Тогда президент обвинялся во взяточничестве. Летом его поддержали 263 депутата, против высказались 227.

Накануне голосования 77-летний Темер был госпитализирован с урологическим заболеванием, но к вечеру выписан из больницы.

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Политика
Новости

Трамп назвал «позорным» спонсирование Клинтон сбора досье против него

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп согласился с выводами The Washington Post об участии кандидата в президенты от Демпартии Хиллари Клинтон, а также национального демократического комитета в финансировании сбора досье против него. «Я называю это фальшивыми новостями. Это позорно. Это позорно», - сказал Трамп в интервью Fox News. « Это действительно так – это очень грустный комментарий к политике в этой стране», - признал он. Речь идет о материалах, показывающих связи Трампа с Россией. Их сбор, по данным WP, вашингтонской политологической фирме Fusion GPS оплачивала юрфирма Perkins Coie, хозяин которой Марк Элиас был представителем предвыборного штаба Клинтон.

Трамп заявил, что сожалеет о том, что «они сделали с этим поддельным досье», а также о том, что «они заплатили огромную сумму денег». WP не конкретизировала, сколько именно было потрачено на сбор компромата. Отмечалось лишь, что штаб Клинтон выплатил Perkins Coie $5,6 млн с июня 2015 г. по декабрь 2016 г. в качестве компенсации за судебные издержки, а нацкомитет с ноября 2015 г. – $3,6 млн за юридические консультации.

По словам Трампа, изначально демократы отрицали какую-либо связь с документом. «Это очень интересно. Она [Клинтон] отрицала это [спонсирование сбора компромата]. Ее собственные люди отрицали это. Все, и теперь они как бы разбегаются, пытаясь понять, что сказать», - сказал он.

Досье, впервые опубликованное изданием BuzzFeeed, стало предметом расследования сенатского комитета по разведке.

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Политика
Новости

Угрозы взрывов в семи столичных кинотеатрах оказались ложными

Ведомости
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Звонки об угрозах взрыва в семи кинотеатрах Москвы оказались ложными, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «Кинологи проверили здания кинотеатров, никаких взрывоопасных предметов не обнаружено», - сказал он.

Ранее источники ТАСС, «Интерфакса» и РИА Новостей сообщали, что вечером 25 октября зрители и сотрудники семи кинотеатров в Москве были эвакуированы из-за звонков о «минировании». В их числе оказались кинотеатры на улицах Богданова, Юных Ленинцев, Васильевской, Люблинской, Зубовском бульваре, Варшавском шоссе и Мартыновской.

В ГУ МВД России по Москве сообщили, что полиция пытается установить личность звонившего.

Волна телефонного терроризма не утихает в России с 10 сентября. За месяц были «заминированы» 2340 объектов в 144 городах страны и эвакуировано чуть менее 1 млн человек. Кинотеатры и 300 млн руб.

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Политика
Новости

В Киеве от направленного взрыва получил ранения депутат Радикальной партии

Ведомости
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Украинский народный депутат от Радикальной партии, первый зампред парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Игорь Мосийчук был ранен в результате взрыва, сообщила на его странице в Facebook его пресс-служба. Через какое-то время аккаунт стал недоступен. «Направленный взрыв» произошел, когда Мосийчук выходил из здания телеканала «Эспрессо», цитирует сообщение портал 112.ua.

Подробности инцидента сообщила в своем Facebook начальник отдела коммуникации столичной полиции Оксана Блищик. По ее информации от взрыва пострадало пять человек, но один из них по дороге в больницу скончался. По предварительным данным телеканала «Эспрессо», это был охранник Мосийчука. Также известно, что в числе пострадавших оказался политолог Виталий Бала и двое прохожих.

Сотрудники телеканала со ссылкой на свидетелей утверждают, что взрывное устройство находилось в припаркованном поблизости мопеде или рядом с ним. Пресс-секретарь Мосийчука Анна Сеник настаивает, что взорвался припаркованный у входа в здание телеканала автомобиль. «Свидетели сказали, что машина была припаркована перед тем, как он приехал на телеканал, стояла все время его эфира. Взрыв произошел ровно в тот момент, когда он вышел на лестницу», - заявила Сеник.

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк назвал случившееся терактом, заявив, на своей странице в Facebook о передаче расследования в СБУ. По его данным, устройство было взорвано дистанционно. В интервью телеканалу «112 Украина» он заявил, что, по его мнению, речь идет о покушении на жизнь государственного деятеля. «В этой ситуации, учитывая деятельность Игоря Мосийчука, нельзя исключать и то, что этот теракт могли совершить российские спецслужбы», - сказал он.

В отношении Мосийчука в России Главное следственное управление СКР еще в 2014 г. возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма).

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Финансы
Новости

Экспобанк договорился о покупке «Япы Креди Банк Москва»

Ведомости
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Российский Экспобанк подписал соглашение с турецким Yapi ve Kredi Bankasi A. S. о покупке 100% акций АО «АКБ «Япы Креди Банк Москва». Сделку планируется закрыть до конца 2017 г. после получения необходимых согласований ЦБ, говорится в сообщении банка.

Япы Креди Банк Москва получил лицензию Банка России регулятора в 1993 г., до этого с 1988 г. работал на российском рынке в качестве представительства. Он сосредоточен на кредитовании корпоративных клиентов, главным образом турецких компаний, работающих в России. Прибыль банка по итогам 2016 г. по РСБУ составила 253,9 млн руб.

«Мы планируем сохранить высокий уровень сервиса и хотим усилить свою компетенцию по сопровождению иностранных клиентов.», - приводятся в сообщении слова члена совета директоров Экспобанка, Кирилла Нифонтова.

Для Экспобанка это уже седьмая междуная сделка. Ранее он приобрел ЗАО «Королевский Банк Шотландии» в России у Royal Bank of Scotland (RBS), казахскую дочку Royal Bank of Scotland (RBS), а также дочерний «Барклайс Банк» у Barclays из Великобритании, Marfin Bank A. D. Beograd из Сербии у Cyprus Popular Bank Public Co Ltd., LBBW Bank CZ a.s., WestLB Vostok у WestLB AG и FB-Leasing у VR Leasing AG из Германии.

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Политика
Новости

Главный редактор «Новой газеты» планирует выдать сотрудникам травматику

Ведомости
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Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов решил усилить безопасность своих журналистов. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Он принял такое решение, так как не видит защиты журналистов со стороны государства. «Видимо, поскольку я отвечаю за наших сотрудников (может быть, я пожалею о том, что сейчас скажу, но я уже решил сказать об этом, готовясь к эфиру), буду вооружать редакцию. У меня не остается другого способа», - сказал Муратов. По его словам, на журналистов издания уже было много покушений. Так он прокомментировал ситуацию с нападением на заместителя главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр.

Муратов собирается направлять часть сотрудников на учебу. «Официально заключим договор с МВД России, будем выписывать и покупать травматическое оружие, сдавать на него экзамены и другими средствами безопасности, про которые я не хочу говорить, тоже будем снабжать журналистов», — сказал он.

Как пишет РБК, подробнее он не стал рассказывать о мерах безопасности для сотрудников редакции.

23 октября на Фельгенгауэр напал мужчина с ножом. Ведущая радиостанции в момент нападения находилась на рабочем месте. После ранения ее доставили в НИИ им. Склифосовского. Нападавшим является гражданин России и Израиля Борис Гриц. По его словам, журналистка «телепатически изводила» его.

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