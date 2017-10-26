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Пресс-секретарь Собчак считает слухами и шуткой сообщения о смене фамилии

Новость о том, что Ксения Собчак планирует поменять фамилию незадолго до начала президентской кампании 2018 г., является «удивительным» и «остроумным» слухом, заявила пресс-секретарь телеведущей Ксения Чудинова. «Я не могу ни опровергнуть и ни сказать: "Да, действительно, мы это обсуждали". Мне просто кажется, это смешная шутка. Ха-ха-ха. Давайте все посмеемся. Точка», — сказала Чудинова порталу iz.ru.

С предложением к Собчак о смене фамилии выступила Божена Рынска, написавшая об этом в своем блоге. Она предложила «официально заменить фамилию Собчак на Противвсех, чтобы Ксения Противвсех стояло в бюллетене», пишет портал «Дни.ру».

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) отказались комментировать информацию. В ЦИК пояснили, что смена ФИО не является основанием для отказа в регистрации кандидата на выборах; если ФИО двух и более кандидатов полностью совпадает, то для кандидата, менявшего данные в течение года, указываются прежние ФИО.

Ранее секретарь Центризбиркома Майя Гришина заявила, что заявление Ксении Собчак о том, что Крым по международному законодательству считается украинской территорией, не является основанием отказать ей в регистрации кандидатом в президенты России. Она уточнила, что само по себе никакое заявление не может стать поводом для отказа.