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Суд продлил арест бывшему губернатору Сахалина Хорошавину

Южно-Сахалинский городской суд на три месяца продлил арест бывшему губернатору Сахалина Александру Хорошавину и другим фигурантам дела. «Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания под стражей Хорошавина, Карепкина и Икрамова еще на три месяца — до 9 февраля. Мы будем обжаловать это решение», — сообщила адвокат экс-губернатора Ольга Артюхова. Также продлен домашний арест бывшему министру сельского хозяйства региона Николаю Борисову.

По словам адвоката, у обвинения нет доказательств необходимости продления меры пресечения. «Мы требуем перевести наших подзащитных под домашний арест», — пояснила Артюхова. Она также заявила, что состояние здоровья Хорошавина существенно ухудшилось, высокое давление держится.

Срок ареста экс-губернатора истекал 7 ноября. 6 марта Южно-Сахалинский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела. Хорошавин, Карепкин, Икрамов и Борисов обвиняются по ч. 5 и 6 ст. 290, ст. 174.1 УК РФ (получение взятки, легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления). Общая сумма взяток, по данным следствия, составляет около 522 млн руб.