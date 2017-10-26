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Для большинства россиян пол кандидата в президенты не имеет значения

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что для 54% россиян пол кандидата в президенты не имеет значения. С 2005 г. доля выбравших такой ответ выросла на 18 процентных пунктов. 38% опрошенных ответили, что в случае участия в ближайших выборах президента России двух кандидатов — мужчины и женщины — при прочих равных условиях проголосовали бы за мужчину. Обратного мнения придерживаются только 5% респондентов.

Среди тех, кто не поддержал бы кандидата-женщину, 16% считают, что быть президентом — не женское дело, по 12% ответили, что женщины слабее и женщины должны заниматься семьей. 11% полагают, что у женщин другой склад ума. Также респонденты отвечали, что они не доверяют женщинам, женщины более эмоциональные, мягкие, они не справятся, всегда у власти были мужчины, пока нет женщин, способных управлять страной, мужчины более компетентны.

Те, кто готов поддержать кандидата женского пола, отвечали, что выбрали бы женщину «для разнообразия», потому что женщины более миролюбивые, практичные, внимательные, умные, хозяйственные, справедливые, они уделяли бы больше внимания внутренней политике, у них больше жизненного опыта.

Доля тех, кто считает, что женщин-политиков в России должно быть больше, сократилась до 32% с 45% в 1998 г. Противоположного мнения придерживаются 11%. Как и шесть лет назад, 8% полагают, что женщины в принципе не должны участвовать в политике. Более трети опрошенных (38%) ответили, что женщин-политиков должно быть столько же, сколько сейчас.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМа проводился 17-18 сентября 2017 г. В нем принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных в России.