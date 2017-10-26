СКР подтвердил задержание Софьи Апфельбаум по делу «Седьмой студии»
Следственный комитет России подтвердил задержание директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум по делу «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова. Ранее она занимала должность директора департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России.
По версии следствия, Апфельбаум, вступив в сговор с режиссером, в 2011-2014 гг. от имени Минкультуры России подписывала с «Седьмой студией» «соглашения о предоставлении государственных субсидий в сумме свыше 214 млн руб. и обеспечивала последующее согласование поступавшей по итогам их исполнения отчетной документации, содержавшей завышенные сведения о количестве и стоимости проводимых мероприятий, чем способствовала хищению Серебренниковым и иными лицами бюджетных денежных средств в размере не менее 68 млн руб».
В пресс-релизе СКР отмечается, что вина Апфельбаум подтверждается показаниями свидетелей, протоколами очных ставок, результатами оперативно-розыскной деятельности, изъятыми в ходе расследования финансовыми документами.
В ближайшее время ей предъявят обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) и будет рассмотрен вопрос об избрании ей меры пресечения.