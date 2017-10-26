СКР задержал директора РАМТ Софью Апфельбаум

В мае у нее прошли обыски по делу Кирилла Серебренникова

Газета «Известия» передает, что Апфельбаум подозревают в подтасовке документов Александра Мудрац / ИТАР-ТАСС

Следователи задержали после допроса директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софью Апфельбаум, сообщила директор правозащитной организации «Русь сидящая» Ольга Романова.

«По уголовному делу Кирилла Серебренникова задержана директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум. Она возглавляла департамент господдержки искусства и народного творчества Минкульта», — написала Романова в Facebook.

Следственный комитет России подтвердил информацию. По версии следствия, Апфельбаум, вступив в сговор с режиссером, в 2011-2014 гг. от имени Минкультуры России подписывала с «Седьмой студией» «соглашения о предоставлении государственных субсидий в сумме свыше 214 млн руб. и обеспечивала последующее согласование поступавшей по итогам их исполнения отчетной документации, содержавшей завышенные сведения о количестве и стоимости проводимых мероприятий, чем способствовала хищению Серебренниковым и иными лицами бюджетных денежных средств в размере не менее 68 млн руб.».

В СКР отметили, что вина Апфельбаум подтверждается показаниями свидетелей, протоколами очных ставок, результатами оперативно-розыскной деятельности, изъятыми в ходе расследования финансовыми документами. В ближайшее время ей предъявят обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) и будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения.

В департаменте господдержки искусства и народного творчества Минкультуры проходят обыски, сообщает The Bell в Telegram со ссылкой на два источника, близких к департаменту. Сотрудники Следственного комитета изымают все документы, связанные с «Седьмой студией» и проектом «Платформа» Серебренникова. В департаменте пока не ответили на официальный запрос.

В мае 2017 г. у Апфельбаум прошли обыски по делу Серебренникова, которого обвиняют в организации хищения 68 млн руб. бюджетных средств. В 2014 г. Апфельбаум в должности директора департамента Министерства культуры заключила контракт о выделении 66,5 млн руб. проекту «Седьмой студии» «Платформа». Директор РАМТ проходила по делу Серебренникова как свидетель, ее вызывали на допрос. Она отказывалась комментировать задержание режиссера.

«Ведомости» пока не располагают официальным комментарием РАМТ.

Всего на театральный проект «Платформа» Минкультуры выделило в 2011–2014 гг. более 214 млн руб. из федерального бюджета. По проекту режиссер работал через созданную им «Седьмую студию», где работают его знакомые. Как считают в СКР, по указаниям Серебренникова фигуранты дела составляли завышенные сметы по проекту, на них просили финансирование у Минкультуры, а затем отчитывались, что деньги расходовались полностью, хотя на самом деле они перечислялись на счета фирм, подконтрольных фигурантам дела, и тратились по их усмотрению.

Апфельбаум стала шестой фигуранткой дела. Помимо Серебренникова в хищении обвиняются бывший директор театра и бывший генпродюсер автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» Алексей Малобродский, бывший гендиректор организации Юрий Итин, экс-главбух Нина Масляева и Екатерина Воронова. Серебренников, Итин и Масляева находятся под домашним арестом, Малобродский — под арестом. Воронова заочно арестована и объявлена в международный розыск. Басманный суд Москвы продлил всем фигурантам меру пресечения до 19 января 2018 г. Никто, кроме Масляевой, вину не признает.

Кирилл Серебренников в Мосгорсуде