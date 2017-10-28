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Политика
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CNN узнал о первых обвинениях по делу о вмешательстве России в выборы в США

CNN
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Команда спецпрокурора США Роберта Мюллера готова предъявить первые обвинения в рамках дела о российском вмешательстве в выборы американского президента. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Кому будут предъявлены обвинения, пока не сообщается. Об этом может стать известно в понедельник, обвиняемые могут быть взяты под стражу.

Официальные источники отказались комментировать информацию.

Мюллер в мае возглавил команду, которая занимается расследованием вмешательства России в выборы в 2016 г. Она должна определить, координировал ли предвыборный штаб Дональда Трампа свои действия с Россией.

Политика
Новости

Пентагон пригрозил КНДР мощным ответом на применение ядерного оружия

Интерфакс / Ведомости
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Министр обороны США Джеймс Мэттис предупредил, что Пентагон готов дать массированный военный ответ в случае применения КНДР ядерного оружия.

«Нужно четко понимать, что любая атака на США или на наших союзников приведет к тому, что мы нанесем нападающим поражение. И любое применение Северной Кореей ядерного оружия получит массированный и эффективный военный ответ», — сказал Мэттис.

Глава Пентагона добавил, что США никогда не признают КНДР ядерной державой. «КНДР сделала более актуальной угрозу, которую она представляет для своих соседей, работая над ненужными ракетными и ядерными программами», — сказал он.

Ранее в КНДР заявили, что США должны быть готовы к тому, что они столкнутся с «невообразимым ударом в неожиданный момент».

Авто
Новости

Subaru может отозвать 255 000 автомобилей в Японии из-за нарушения процедуры проверки

Ведомости
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Subaru может отозвать 255 000 автомобилей из-за нарушения процедуры финальной проверки автомобилей, передает Bloomberg. Сходная проблема привела к недельной приостановке производства Nissan Motor.

Внутреннее расследование Subaru выявило несоответствие процедуре, принятой для выпуска машин на внутренний рынок. 30 октября компания предоставит отчет о найденных несоответствиях в Министерство земли, инфраструктуры и транспорта Японии, сказала компания. Отзыв может обойтись компании в сумму более 5 млрд иен ($44 млн), сказал журналистам вице-президент по контролю качества Ацуши Осаки

Акции Subaru упали на 2,6% в Токио в пятницу, что является самым большим спадом с 5 июня. Для сравнения, индекс Nikkei 225 вырос на 1,2%. 17% Subaru принадлежит Toyota Motor.

Сертификат инспекции является обязательным требованием для выпуска машин на местный рынок, поэтому он не касается экспортных поставок. Nissan неоднократно заявлял, что безопасность транспортных средств не скомпрометирована.

Subaru разрешила несертифицированным работникам проверять транспортные средства перед отправкой с заводов, сказал гендиректор Ясуюки Йошинага журналистам в Токио. Проверка показала, такие специалисты привлекались к проверкам на главном заводском комплексе Subaru в префектуре Гумма. «Окончательный процесс проверки очень важен, и мы признаем, что он не соответствовал требованиям», - сказал Йошинага. «Мы использовали одинаковый процесс более 30 лет, не понимая, что он не соответствует требованиям министерства».

По закону предусмотрено, что окончательная проверка транспортных средств проводится только сертифицированными государством инспекторами. Внутренние правила Subaru к инспекторам строже общепринятых: чтобы получить сертификат, необходимо пройти не только обязательный теоретический курс, но и практику, сказала представитель российского офиса компании «Субару Мотор». Нарушением является то, что в Subaru к проверке были допущены сотрудники, не получившие статус инспекторов, и это не было отражено в документах. Компания сказала, что не сертифицированные проверки были прекращены сразу же после обнаружения 3 октября. Компания полностью пересмотрит процесс инспекции.

Происшедшее в Subaru стало очередным фактом в ряду нарушений, которые испортили репутацию качественного производства японских товаров, пишет Bloomberg. Взрывоопасные подушки безопасности Takata стали поводом для самого большого отзыва в истории автопрома, Kobe Steel призналась в фальсификации данных сертификации некоторых продуктов. Nissan приостановила производство для японского рынка, чтобы привести в соответствие процесс проверки, и отзывает около 1,2 млн автомобилей.

В прошлом году Subaru произвела 727 741 машину в Японии и экспортировала 582 708 шт. Внутренние продажи Subaru снижались три года подряд из-за спада продаж мини-автомобилей. Отзыв может включать также модель, производимую для Toyota.

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Политика
Новости

Васильева подписала приказ о сохранении ученой степени Мединскому

Ведомости
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Министр образования и науки России Ольга Васильева подписала приказ об отказе в лишении ученой степени министра культуры Владимира Мединского. Об этом говорится на сайте Минобрнауки.

Документ подписан 27 октября, опубликован на официальном сайте ведомства поздно вечером.

«Отказать Козлякову В. Н., Ерусалимскому К. Ю., Бабицкому И. Ф. в лишении ученой степени доктора исторических наук Мединского В. Р.», - говорится в документе. Васильева оставила контроль за исполнением приказа за собой.

В начале октября экспертный совет ВАК изучил диссертацию Мединского на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV – XVII вв.» и рекомендовал лишить его ученой степени. На прошедшей неделе президиум ВАК пересмотрел решение предыдущей инстанции и выступил за сохранение Мединскому степени доктора исторических наук.

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Политика
Новости

Венгрия наложила вето на созыв саммита Украина — НАТО

РИА Новости
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Власти Венгрии заблокировали созыв саммита Украина — НАТО, который планировалось провести в октябре этого года. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Венгрия не может поддержать стремление Украины к интеграции, поэтому она наложила вето на созыв саммита НАТО — Украина в декабре», — пояснил он. Сийярто также добавил, что Будапешт выступает против принятого на Украине закона об образовании. по его мнению, этот закон нарушает права национальных меньшинств страны.

Сийярто отметил, что после одобрения украинскими депутатами законопроекта об образовании, Венгрия обещала использовать все возможные дипломатические инструменты для того, чтобы Киев отменил данный закон. Сийярто назвал реформу образования на Украине «ударом в спину».

Министр также напомнил, что Рада в ближайшее время должна рассмотреть законопроекты о языке и гражданстве, которые могут «угрожать закарпатской венгерской общине».

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Авто
Новости

Автомобиль Стива Джобса выставят на торги

Интерфакс
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Спортивный кабриолет, принадлежавший одному из основателей компании Apple - Стиву Джобсу, будет выставлен на специализированных торгах ICONS аукционного дома Sotheby's, сообщило в пятницу агентство «Ассошиэйтед пресс».

Эксперты оценивают 400-сильный BMW Z8 Джобса титанового цвета минимум в $300 000, торги состоятся 6 декабря. Автомобиль принадлежал Джобсу с 2000 до 2003 г., пробег - менее 25 000 км.

Motor Sports напоминает, что это один из немногих автомобилей, официально зарегистрированных на Джобса, и что купить это «чудо современного автомобилестроения» его убедил сооснователь Oracle Ларри Эллисон. В автомобиле сохранился и оригинальный брендированный сотовый телефон Motorola.

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Финансы
Новости

Греф рассказал, при каких обстоятельствах уйдет из Сбербанка

РИА Новости
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Герман Греф рассказал, при каких условиях он готов уйти с поста президента Сбербанка.

По его словам, он «все больше и больше» не понимает, чем занимается. «Наступит момент, когда я пойму, наконец, и я думаю, что это будет момент, когда нужно будет уйти сразу же», — пояснил Греф. По его словам, 1 декабря 2017 г. будет 10 лет с того момента, как он стал президентом банка.

Президентом, а также председателем правления Сбербанка Греф стал в ноябре 2007 г. За прошедший срок акционеры банка трижды его переизбрали. Полномочия Грефа закончатся в декабре 2019 г.

Эджайл, шайбы и электронное голосование: чем удивил акционеров Сбербанк

Выбор редактора
Политика
Новости

Путин поручил повысить ответственность за незаконные автоперевозки

ТАСС
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Президент России Владимир Путин дал поручение рассмотреть вопрос о повышении ответственности за незаконные пассажирские автомобильные перевозки. Также он распорядился наладить общественный контроль за качеством перевозок. Перечень поручений по итогам заседания президиума Госсовета опубликован в пятницу на сайте Кремля.

Согласно поручению президента меры должны включать введение дисквалификации должностных лиц, а также расширение оснований применения административных наказаний в виде конфискации транспортного средства.

Сроком исполнения этих пунктов российский лидер установил 1 апреля 2018 г.

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Политика
Новости

МИД нашел недостатки в докладе экспертов ООН по химической атаке в Сирии

Ведомости
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В Министерстве иностранных дел России заявили, что доклад ООН и ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) игнорирует российскую позицию. В нем содержатся итоги расследования химической атаки в Хан-Шейхуне в Сирии. Об этом говорится в сообщении на сайте российского дипломатического ведомства.

В настоящий момент в России изучается этот документ. По информации МИДа, в нем нет ответов на поставленные российской стороной вопросы, зато в него включены «прямо противоположные выводы, сделанные анонимными исследовательскими центрами и "независимыми экспертами", которые не подкреплены сколько-нибудь убедительной аргументацией».

«Более обстоятельный анализ мы представим после всестороннего изучения доклада на следующей неделе», - указывается в сообщении дипведомства.

Как ранее сообщало агентство Associated Press со ссылкой на текст доклада, в документе говорится, что «Сирийская Арабская республика несет ответственность за использование зарина в Хан-Шейхуне». Жертвами химатаки, которая произошла 4 апреля в городе Хан-Шейхун, стали почти 100 человек. Запад обвиняет в этом сирийское правительство, Дамаск эти обвинения отвергает.

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Политика
Новости

В центре Барселоны проходит акция в поддержку независимости Каталонии

РИА Новости
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В центре Барселоны на площадь Сан Жауме вышли около 10 000 человек, передает «РИА Новости».

Участники акции выкрикивают «Свобода!» и «Мы независимы!». Часть митингующих поет гимн Каталонии.

Ранее стало известно, что в пятницу, 27 октября, парламент Каталонии проголосовал за независимость от Испании. Соответствующая резолюция была принята большинством голосов. В свою очередь сенат Испании одобрил предложение правительства по введению прямого управления в Каталонии.

Всеобщая забастовка парализовала Каталонию

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Экономика
Новости

Набиуллина заверила Путина в стабильности банковской системы

Интерфакс
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Банковская система России стабильна, ЦБ надеется на устойчивый рост кредитования, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с президентом страны Владимиром Путиным. «Банковская система и в целом финансовая система чувствуют себя стабильно. По основным показателям прибыльности и устойчивости вышли на уровень 2014 г. после достаточно сложных 2015-2016 гг.», - сказала она.

«Потихоньку растет кредитование. Кредитование физических лиц показывает уже хорошие темпы роста, и начинается рост кредитования нефинансовых организаций, реального сектора экономики», - добавила руководитель ЦБ.

По словам Набиуллиной, банки накопили прибыль, которая является источником их капитала. «Капитал как раз нужен банкам для того, чтобы развивать кредитование. И мы рассчитываем, и наши прогнозы показывают, что кредитование должно начать устойчиво расти», - заявила она.

Сегодня ЦБ снизил ключевую ставку до 8,25%. Риски ускорения инфляции выше, чем риски ее чрезмерного замедления, поэтому регулятор постепенно переходит от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике, заявил регулятор.

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Технологии
Новости

МТС запустила собственный такси-сервис

Интерфакс
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МТС запустила новый сервис «МТС такси», передает «Интерфакс». Новый сервис работает в партнерстве с «Ситимобил» в Москве и Санкт-Петербурге. Ежедневно он обрабатывает 10 000 заказов. Приложение для смартфонов уже доступно в App Store и Play Market.

«Отличие сервиса МТС от аналогичных предложений заключается в том, что пользователям "МТС такси" поездка может стоить всего один рубль. Оставшуюся часть стоимости клиенты могут оплатить бонусными баллами, полученными по программе лояльности «МТС бонус», - рассказали в компании.

В МТС заявили, что проект не требует значительных инвестиций кроме расходов на продвижение и маркетинг.

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